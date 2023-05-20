Вот сколько микробов живут на "чистых" полотенцах: эксперт показал видео из-под микроскопа
Даже если вещь кажется нам чистой, это не значит, что на ней нет патогенных микробов, которые могут повредить нашему здоровью. Сколько таких бактерий живут на банном полотенце, которым пользовались всего 3 дня, показал химик Глеб Репич.
Видео эксперимента исследователь поделился на своей странице Instagram.
Сколько микробов живут на полотенце
Химик взял бактериальный посев из полотенца и поместил его в термостат на сутки.
"Мы видим, что хоть полотенце было в пользовании всего три дня, но микробов здесь много. Под микроскопом мы видим микрококус лютеус - типичную составляющую кожной флоры. И какие-то стрептококки, которые могут быть условно патогенными. Ну и конечно - протеи. Это типичная составляющая фекальной флоры", - говорит Репич.
При этом он добавляет, что на самом деле в их микробах нет ничего столь страшного.
"Но если у вас проблемная кожа, то именно микробы на полотенце могут стать причиной появления прыщей", - объясняет химик.
Как часто нужно менять полотенца
Исследователь советует тем, кто имеет проблемы с кожей, ежедневно менять полотенца или использовать обычные бумажные салфетки.
Общие правила гигиены предусматривают использование банного полотенца не более 3-4 раз. После каждого использования его нужно хорошо высушить в развернутом виде.
Полотенца для рук, которыми пользуются несколько раз в день, нужно стирать каждые 2-3 дня или даже чаще, если на них появились явные загрязнения.
Раньше мы показывали видео из-под микроскопа о том, какие микробы есть на долларах и гривнах.
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