Ось скільки мікробів живуть на "чистих" рушниках: експерт показав відео з-під мікроскопа
Навіть якщо річ видається нам чистою, це не означає, що на ній нема патогенних мікробів, які можуть зашкодити нашому здоров'ю. Скільки таких бактерій живуть на банному рушнику, яким користувались лише 3 дні, показав хімік Гліб Репіч.
Відео експерименту дослідник поділився на своїй сторінці Instagram.
Скільки мікробів живуть на рушнику
Хімік взяв бактеріальний посів із рушника та помістив його у термостат на добу.
"Ми бачимо, що хоч рушник був у користуванні всього лиш три дні, але мікробів тут багато. Під мікроскопом ми бачимо мікрококус лютеус - типову складову шкірної флори. І якісь стрептококи, які можуть бути умовно патогенними. Ну і звісно - протеї. Це типова складова фекальної флори", - каже Репіч.
При цьому він додає, що насправді у цих мікробах немає нічого такого дуже страшного.
"Але якщо у вас проблемна шкіра, то саме мікроби на рушнику можуть стати причиною появи прищів", - пояснює хімік.
Як часто треба міняти рушники
Дослідник радить тим, хто має проблеми зі шкірою, щодня міняти рушники або ж використовувати звичайні паперові серветки.
Загальні правила гігієни передбачають використання банного рушника не більше 3-4 разів. Після кожного використання його треба добре висушити в розгорнутому вигляді.
Рушники для рук, якими користуються кілька разів на день, треба прати кожні 2-3 дні або навіть частіше, якщо на них появились явні забруднення.
Раніше ми показували відео з-під мікроскопа про те, які мікроби є на доларах і гривнях.
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