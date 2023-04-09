Какая банкнота грязнее - гривна или доллар? Эксперт показал, что "живет" на деньгах (видео)

Бумажные деньги считаются одними из самых загрязненных вещей, поскольку люди часто их берут немытыми руками. Но вот на каких банкнотах больше микробов - на гривнах или долларах? Исследовать этот вопрос решил химик Глеб Репич.

Результатами эксперимента он поделился на своей странице в Instagram.

Какие микробы живут на деньгах

Для своего эксперимента исследователь стерильной ватной палочкой взял бактериальный посев из 500-гривневой купюры и 100-долларовой и поставил образцы в термостат на сутки.

"Честно, я в шоке. Микробных колоний выросло немного. Но какие... На гривнах выросли протеи - род бактерий, которым характерна изменчивость. Образец из центра бактериальной колонии выглядит как коккобациллы - что-то среднее между продолговатыми палочками и шаровидными коками. Но если взять образец с края колонии, то бактерии уже имеют вид типичных длинных палочек. То есть бацилл", - объясняет эксперт.

При этом Репич отмечает, что интересно то, что из "долларового" образца выросла только одна колония бактерий, заполонившая почти половину чашки Петри.

"Центральная часть колонии имеет вид коккобацилл, которые мы видели на гривневой банкноте. Но если взять образец со всей части, то мы видим, что это палочки и они активно двигаются. Ведь протеям характерна и подвижная форма, благодаря чему они быстро распространяются по всей территории, на которой растут", - говорит химик.

Где больше микробов - на гривнах или долларах

"Я поражен, потому что на обеих купюрах количество микробов невелико. Хотя на гривнах больше. Потому что на количество микробов указывают количество выросших колоний, а не их размер", - объясняет Репич.

Также химик подчеркнул, что низкую загрязненность бумажных банкнот можно объяснить тем, что все их больше вытесняют электронные средства оплаты.

При этом пользователи соцсети под видео с экспериментом советуют проверить украинские купюры, которыми люди чаще рассчитываются - 10, 20, 50, 100 гривен.