Як швидко почистити печериці перед приготуванням: прості способи

Господині часто сумніваються, чи потрібно чистити печериці перед тим, як приготувати з них щось. Річ у тому, що ці гриби вирощують в теплицях та перевіряють їх якість перед відправкою на продаж, тому вони виглядають чистими і свіжими.

Через це виникає спокуса ніяк не обробляти гриби перед приготуванням, а просто нарізати і відправити на сковороду.

Як швидко почистити гриби

Зазвичай кулінари все-таки очищають гриби від бруду.

Зокрема, якщо обсипати гриби борошном і після цього протерти їх за допомогою паперового рушника або серветки, разом із борошном видалиться весь бруд, що прилип до грибів.

Також навіть якщо на печерицях залишиться борошно, це ніяк не вплине на їхній смак при обсмажуванні.

Окрім того, чистити покупні і лісові гриби можна ножем, щіточкою або мочалкою. В залежності від величини, зрілості гриба і страви, яку ви хочете з нього приготувати, можна застосовувати різні варіанти чищення.

Як швидко почистити печериці перед приготуванням (freepik)

Якщо печериці потрібні для смаження, тушкування або будь-якого іншого процесу, що передбачає термічну обробку, то варто дотримуватись таких правил:

Не можна замочувати гриби у воді. Печериця як губка здатна вбирати рідину і це негативно впливає на смак та запах грибів;

Підрізати ніжки як тепличним, так і лісових грибів потрібно обов’язково. Тепличним під час збору не ніжки зрізають, а просто відривають від грибниці, тому на них залишається земля або міцелій. Лісові зрізають, але потім складають у відро, щоб продовжити збір, із-за чого на зріз потрапляє бруд, усмоктуючись в ніжку;

Потемнілі або пошкоджені місця слід зрізати. Невелика плямочка на ніжці можна акуратно відрізати ножем;

"Спідничку" навколо ніжки, яка є у деяких видів, можна залишити. Вона їстівна і не шкідлива, кухарі зазвичай видаляють її з естетичних міркувань.

Додамо, що перед заморожуванням гриби потрібно промити і висушити. Заморожені печериці можна смажити або використовувати при готуванні супу і тушкованого м’яса.

Якщо гриби потрібно засушити, то перед процесом їх мити не треба. Все тому, що перед приготуванням їх обов’язково потрібно буде потримати у воді, тоді пил і змиється. Крім того, якщо попередньо обполоснути гриби, то сохнути вони будуть дуже довго.