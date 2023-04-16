Вот что происходит с вашим организмом, когда вы едите слишком много соли

Соль помогает подчеркнуть вкус еды, улучшает текстуру и служит консервантом. Поваренная соль состоит из 60% хлорида и 40% натрия. Натрий является одним из основных электролитов, который необходим организму для полноценной работы. Проблема в том, что часто употребление натрия значительно превышает дозу, которая нужна организму для хорошего самочувствия.

О том, что происходит с организмом, когда вы слишком много употребляете соли, пишет ресурс Eat This, Not That .

Какая доза соли безопасна

Наше тело требует только небольшого количества натрия ежедневно, 500 мг или эквивалента ¼ чайной ложки соли, чтобы помочь сокращать мышцы, поддерживать здоровые нервные импульсы и поддерживать баланс жидкости.

Впрочем, большинство людей превышают эту дозу. Острое и хроническое употребление избытка натрия может иметь отрицательные последствия для здоровья, включая повышение давления, повышенный риск инсульта и ишемической болезни сердца.

Избыток соли вредит сосудам и сердцу

Наиболее распространенными проблемами, связанными с высоким употреблением натрия, является высокое давление или гипертония. После попадания в кровь натрий становится губкой для воды. Когда в кровь поступает больше воды, объем жидкости увеличивается, а давление на стенки кровеносных сосудов увеличивается.

Гипертония считается тихим убийцей, поскольку у нее очень мало симптомов, которые люди могут заметить, поэтому они часто игнорируют советы врача по лечению давления.

Гипертония является фактором риска номер один для развития сердечно-сосудистых заболеваний. Высокое давление является причиной 54 % всех инсультов и 47 % всех ишемических заболеваний сердца. Также она является фактором риска сердечной недостаточности, фибрилляции предсердий и заболеваний сердечных клапанов.

Появление отеков

Злоупотребление солью может вызвать чувство вздутия, потому что в организме задерживается вода. У многих людей возникает отечность лица, рук и ног. Это классический признак изменений жидкости, возникающих из-за избытка натрия, поскольку организму требуется время для его выведения.

Может привести к увеличению веса

Высокое употребление соли коррелирует с увеличением веса и жира в организме. Исследования показывают, что существует прямая связь между диетами с высоким содержанием натрия и избыточным весом и ожирением независимо от употребляемых калорий и качества этих калорий.

Результаты исследования показали, что у взрослых увеличение употребления натрия на 1000 мг/день повышает риск ожирения на 26%. Также высокое употребление соли связано с более высоким ИМТ, окружностью талии и жиром. Хотя механизм еще не ясен, исследователи предполагают, что соль отрицательно влияет на жировой обмен.

Усиливается мигрень

Исследование 2021 года с участием 262 взрослых показало, что после контроля за другими потенциальными триггерами мигрени люди с высоким уровнем натрия (измеренным в моче) имели более длительную головную боль по сравнению с теми, кто употреблял меньше натрия.

Хотя необходимы дополнительные исследования для подтверждения этого, впрочем, все равно стоит ограничивать употребление соли, если вы страдаете от мигрени.

Возрастает риск деменции

Сосудистая деменция является второй по распространенности формой деменции среди пожилых людей. Любой фактор образа жизни, отрицательно влияющий на функцию сосудов и связанный с болезнями сердца, повышает риск потери памяти и когнитивных способностей, связанных с сосудистой деменцией.

Несколько исследований на животных показывают связь между диетами с высоким содержанием соли и деменцией, но исследования на людях менее однозначны.