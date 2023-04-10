5 причин почему нельзя есть бананы каждый день, если не хотите навредить здоровью

Однако все же бананы нельзя есть каждый день, поскольку при частом употреблении они дают отрицательные последствия для организма.

Бананы часто считают идеальной пищей, поскольку они сытные и богатые на питательные вещества, а значит хорошо подходят для перекуса. Эти фрукты не содержит жира, холестерина, но в нем есть сложные углеводы и витамин B6, которые помогают поддерживать энергию.

Не дают полной сытости

"Поскольку в бананах очень мало жира и белка, большинство калорий поступает из углеводов. Если завтрак или перекус состоит только из банана, вы можете чувствовать себя голодным сразу после еды", - говорит диетолог Эмбер Панконин.

Она советует совмещать бананы с источником белка, таким как сыр или арахисовое масло, чтобы сбалансировать содержание углеводов.

Не подходят людям болезнями почек

Этот фрукт нельзя часто есть людям с высоким уровнем калия и тем, у кого проблемы с почками.

"Ограничение определенных продуктов с высоким содержанием калия (таких как бананы, апельсины, арбуз и т.п.) может помочь вам чувствовать себя лучше и предотвратить прогрессирование заболевания", - говорит диетолог Сильвия Мелендес-Клингер.

Панконин добавляет: "Это потому, что люди с прогрессирующей болезнью почек не могут должным образом выводить калий из крови. Высокий уровень этого вещества потенциально может привести к сердечному приступу или смерти".

Бананы могут вызвать вздутие

"У некоторых людей бананы могут вызвать газообразование и вздутие живота из-за количества растворимой клетчатки и натуральных сахарных спиртов, содержащихся в бананах", - объясняет Панконин.

Диетолог советует сократить потребление бананов, чтобы снизить вздутие живота.

Фрукт не совместим с определенными лекарствами

"Существуют определенные лекарства, которые взаимодействуют с продуктами. Поэтому обязательно попросите своего врача или диетолога узнать, могут ли препараты, которые вы принимаете, взаимодействовать с продуктами", - говорит Мелендес-Клингер.

Два типа лекарства, с которыми следует избегать употребления бананов, это ингибиторы (такие, как лизиноприл, эналаприл или рамиприл) и спиронолактон. По данным Гарвардской медицинской школы, это потому, что они повышают уровень калия в крови.

Не подходят для низкоуглеводной диеты

"В целом бананы являются удобным источником углеводов, которые содержат калории в основном из углеводов", - говорит Панконин. Один банан среднего размера содержит 27 г углеводов.

Итак, если вы соблюдаете диету с низким содержанием углеводов, бананы могут превысить их количество.