Вот что нужно сделать с кустами малины в августе, чтобы урожайность увеличилась в два раза

На каждом этапе развития малины кустам требуется особый уход. В августе очень важно укоротить некоторые побеги растения и правильно его поливать. Такие процедуры способны в два раза увеличить урожай малины в следующем году.

Что нужно сделать на участке с малиной в августе

"Некоторые дачники опасаются ремонтантных сортов и предпочитают иметь дело только с обычными. В данном видео я расскажу, как ухаживать за такой малиной и покажу, какие работы нужно провести во время второго плодоношения, чтобы получить хороший урожай", - говорит огородница.

Ремонтантность малины - это способность культуры давать урожай дважды в год. Первый раз - на прошлогодних побегах, второй - на побегах текущего года.

В августе нужно оставить только самые крепкие побеги, которые цветут и плодоносят. Их следует укоротить на высоте 1-1,1 м. Все остальные - обрезать.

"Также надо обрезать листики на побегах снизу - 50 см от земли. Так вы улучшите проветривание, не будут развиваться грибки, растение будет расти еще лучше, а ягоды будут больше и вкуснее", - говорит хозяйка.

В этот период малина активно плодоносит, поэтому особенно хорошо следует заботиться о поливе. Если в вашем регионе сухо, то нужно поливать ее раз в 3 дня, если умеренная влага - раз в неделю.

"Поливать надо так, чтобы 30-40 см грунта было мокрым. Было бы хорошо, если бы хозяева могли сделать капельный полив, если нет - то поливать кусты с помощью шланга. Но ни в коем случае нельзя заливать, иначе корни не будут иметь доступ кислорода и растение будет плохо развиваться", - советует огородница.

Как подкормить кусты

Насколько хорошо будет развиваться малина зависит от того, правильно ли вы ее посадили. Расстояние между кустами надо оставлять 50 см, а между рядами - 1 м.

При посадке в ямку нужно бросить 200 г суперфосфата, 60-80 г калия или древесного пепла.

"Если так посадите малину, то 2 года сможете не подкармливать кусты. А уже дальше можно поливать зеленым удобрением, настоем коровяка и куриного помета", - говорит огородница.

Во время плодоношения следует вносить древесный пепел, в котором много питательных веществ.