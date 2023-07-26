Сделайте это с кустами ежевики прямо сейчас и они удивят вас урожайностью в следующем году

Правильная обрезка кустов ежевики является залогом хорошего урожая в следующем году. При этом нужно укорачивать не все побеги, а только самые сильные, и то по специальной технологии.

О том, когда и как обрезать ежевику, рассказали на You Tube канале "Дім та присадибна ділянка".

Когда и зачем нужно обрезать ежевику

Чтобы плоды стали большими, а растение меньше поражалось вредителями, необходимо ежегодно проводить обрезку садовой ежевики. Обрезка ежевики - обязательная мера, которая проводится и весной, и летом, и осенью.

"Правильно проведенная обрезка обеспечит высокую урожайность кустов, тогда как неправильно выполненная процедура может привести к понижению урожайности и даже гибели растения", - объясняет огородница.

Она добавляет, что обрезка стимулирует цветение молодых побегов, нормализует общую нагрузку на куст и обеспечивает хороший урожай.

"Обрезка облегчает уход за кустарником, обеспечивает доступ к плодам, облегчает сбор урожая и уход за растением", - добавляет женщина.

Как правильно обрезать кусты

"Особенность ежевики в том, что прошлогодние побеги дают урожай, а вот молодые - нет. И если в июле провести обрезку молодых побегов, то вы простимулируете образование боковых побегов, которые в следующем году дадут вам хороший урожай", - говорит огородница.

Молодой побег нужно обрезать на высоте 1,8 - 2 м. А отрезанную верхушку, которая имеет 4-5 листиков, можно посадить в почву для образования нового куста.

"Уже через две недели после обрезки вы увидите, что нарастают боковые побеги. И к осени они будут длиной более 50 см, тогда их нужно будет укоротить до 30-40 см", - объясняет женщина.

Обрезка боковых побегов также стимулирует цветение и увеличивает урожайность растения.

"Летняя обрезка заключается в том, что вы выбираете самые сильные побеги, которые хотите оставить на следующий год для плодоношения. Все остальные - плохо сформированные, образовавшиеся летом, а не весной, удалите их, чтобы они не забирали питательные вещества из куста", - советует огородница.

Она добавляет, что при плюсовой температуре ежевика может плодоносить до октября. После этого нужно обрезать побеги при земле, не оставляя "пеньков".

Весной также нужно провести санитарную обрезку, когда температура будет стабильно держаться не ниже 10 градусов тепла.

"Если вы купили молодой куст, то его нужно обрезать уже после того, как он приживется. Достаточно оставить высоту 20-30 см. Дальше растение будет развивать корневую систему. А уже в следующем году проведете полный цикл обрезки", - говорит женщина.