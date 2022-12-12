Вот что случается с вами после "рюмочки" спиртного

Употребление алкоголя – популярный способ расслабиться после тяжелого дня или провести время с друзьями. Мы думаем, что вредно чрезмерное употребление, а вот рюмочка за ужином – ничего страшного. Но это не совсем так, ведь даже порция спиртного может повлечь за собой каскад последствий для нашего организма.

Вот что считается одним напитком:

350 мл обычного пива

150 мл столового вина

50 мл крепкого алкоголя (бренди, коньяка, водки)

60-90 мл ликера или аперитива

Это означает, что независимо от того, какой алкогольный напиток вы выберете: бокал вина, банка пива, коктейль или рюмка алкоголя – для всех них нужно одинаковое количество времени (примерно один час), чтобы ваша печень метаболизировала и очищала алкоголь из вашей "системы ".

Когда пьете пиво или вино, вы можете это растягивать на полчаса. А вот рюмка крепкого напитка обычно сопровождается второй-третьей за эти же полчаса. Поэтому крепкий алкоголь представляет большую опасность.

Некоторые последствия, которые "рюмочка" может вызвать для вас

Вы можете чувствовать сильный голод

Исследователи обнаружили, что алкоголь может активировать участок мозга, обычно активирующийся во время голодания, что приводит к усилению чувства голода и желания есть. Следствием рюмочки за ужином может стать лишний вес.

Вы можете чувствовать жар и покраснение

Когда вы употребляете алкоголь, кровеносные сосуды расширяются, усиливая кровообращение. Вам становится теплее, потому что кровь приливает к поверхности кожи, но этот эффект на самом деле снижает температуру вашего тела.

Вы будете чувствовать себя счастливее

Даже после одной порции спиртного ваш мозг высвобождает химическое вещество дофамин, что способствует хорошему самочувствию. Хотя это может показаться хорошей вещью, исследователи обнаружили, что длительное злоупотребление алкоголем может действительно изменить способ, которым ваш мозг выделяет дофамин. Это также ключевая часть того, что делает алкоголь таким веществом, которое вызывает зависимость.

Восприятие организмом лекарства меняется

Во многих случаях алкоголь и лекарство просто не сочетаются. Даже одна рюмка алкоголя может изменить реакцию вашего организма на определенные лекарства. Во-первых, алкоголь расщепляется и детоксицируется в печени, том же органе, который расщепляет много лекарств.

Если ваша печень занята очисткой системы от алкоголя, это может привести к накоплению некоторых лекарств до опасного уровня.

Еще одна причина быть особенно осторожным при смешивании лекарства и алкоголя заключается в том, что алкоголь может усугубить некоторые побочные эффекты определенных лекарств, такие как сонливость или проблемы с концентрацией.

У вас будет меньше границ

Хотя один напиток не заставит вас танцевать на столах или просыпаться, думая, что вы делали минувшей ночью, он может в определенной степени ослабить ваши сдерживания.

Вы можете обнаружить, что вы более болтливы, немного расслабленны и не так обеспокоены после одной рюмочки. Как только алкоголь попадает в ваш мозг, он повышает уровень гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), нейромедиатора, помогающего вам чувствовать себя расслабленным и может снизить уровень тревоги. Он также повышает уровень норадреналина в мозге, нейромедиаторе, который действует как стимулятор.

Люди обычно не говорят и не делают то, о чем жалеют после одной рюмки, но чем больше вы пьете, тем больше высвобождается ГАМК и норадреналина, и тем больше вероятность, что вы будете делать и говорить то, что обычно не сделали.