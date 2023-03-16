Какими продуктами можно заменить куриную грудку: эти альтернативы обойдутся дешевле

Белое куриное мясо - вкусный и полезный продукт. Из него можно приготовить множество интересных блюд. Но для ежедневного употребления у куриной грудки есть один недостаток - цена сильно выросла за последнее время.

Чем можно заменить куриную грудку в рационе так, чтобы было достаточно белка, блюда были питательными и это не сильно било по кошельку - читайте в материале ниже.

Индюшачьи или куриные крылышки

Индюшачьи крылья более мясистые, в них много мякоти, а цена ниже, чем у куриной грудки или куриных бедер. Этот вариант отлично подойдет для тех, кто отдает предпочтение диетическому мясу. Такие крылья подойдут для запекания или на бульон, тем более, что в них совсем немного калорий. Перед запеканием или жаркой их нужно хотя бы полчаса мариновать в специях.

А куриные крылышки можно быстро приготовить, и они станут отличным дополнение к любому гарниру или салату.

Куриные бедра

В них много мякоти и мало хрящей, поэтому их покупать выгоднее. А приготовить бедра можно в духовке, обжарить, а еще на них можно сварить бульон.

Кроме того, бедра можно использовать сразу для двух блюд - первое и второе. Сварить их для бульона, на котором сделаете суп, а потом мясо порезать ко второму блюду.

Говяжий гуляш

Небольшие кусочки говяжьего мяса ничем по качеству не отличаются от цельного куска мяса, а цена - более доступна. Гуляш можно использовать для многих блюд, в том числе и для фарша. Такие кусочки мяса пойдут на подливу, плов или для тушения.

Смешанный фарш

Для такого фарша можно брать любые виды мяса, в том числе и самого дешевого. Мягкость кусочка тут не имеет особого значения. По мнению многих шеф-поваров, самые вкусные и сочные котлеты выходят именно из недорогих кусочков мяса. Поэтому не стоит переплачивать.

Субпродукты

Отличным способом разнообразить рацион и при этом насытить организм белками и полезными элементами станет использование субпродуктов - язык, куриные сердечки, печенка.

Из таких продуктов можно сварить отличный бульон или потушить их в сметане или любом другом соусе.