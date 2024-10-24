Кофе препятствует усвоению популярного витамина: вся правда от кардиолога

Кофе - это популярный напиток, который люди пьют каждое утро. Однако он может препятствовать усвоению некоторых витаминов, в том числе витамина D.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу кардиолога Натальи Иванюк.

Кофе и витамин D

По словам врача, кофе дает организму энергию, немного поднимает давление, оказывает противовоспалительное и антиоксидантное действие, стимулирует перистальтику толстого кишечника, улучшает память, на 40% снижается риск развития болезни Паркинсона и развитие диабета 2-го типа на 11%.

Однако после такого напитка происходит повышение адреналина и кортизола и происходит сильный мочегонный эффект.

Исследования показали, что чрезмерное потребление кофеина может мешать усвоению витамина D. Это связано с тем, что кофеин может способствовать снижению уровня кальция в организме, что является важнейшим элементом для активации витамина D.

"Если вы пьете несколько чашек кофе в день, важно обеспечить, чтобы рацион был богат продуктами, содержащими витамин D, такие как рыба, яичные желтки и молочные продукты, или рассмотреть возможность приема добавок", - добавила кардиолог.

Поэтому не следует запивать кофе витамин D в таблетках.

Кому нельзя пить кофе

Осторожными с употреблением напитка нужно быть людям, у которых есть такие нарушения как сердечная аритмия, приступы тошноты, заболевания желудочно-кишечного тракта, синдром раздраженного кишечника, неврозы, бессонница, тревожность.

Важно знать, что кофеин содержится не только в чашке ароматного напитка, но и во многих изделиях. Например, в кондитерке, газировке и даже в мороженом. Так что внимательно читайте этикетки, чтобы не превысить безопасную ежедневную дозу.

Эффект от кофе начинает действовать через 15-20 минут и сохраняется около двух часов. Сам кофеин выводится из организма в пять раз дольше и на этом нужно акцентировать тем, кто страдает бессонницей.