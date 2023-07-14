Вот что произойдет с организмом, если каждый день есть яблоки: вы будете удивлены
Всеми любимые яблоки могут давать совершенно неожиданные последствия для здоровья. Следует знать, как именно эти фрукты влияют на организм и что происходит при их регулярном потреблении.
Об этом сообщает Parade.
Улучшится работа желудочно-кишечного тракта
Американский диетолог Мия Сын рассказала, что яблоки являются хорошим источником клетчатки, которая важна для нормализации пищеварения. Также клетчатка помогает пище двигаться через пищеварительную систему.
К тому же клетчатка в яблоках помогает пищеварению и активно предотвращает запоры.
"Яблоки являются источником особого типа клетчатки - пребиотика и действует как пища для выборочного питания полезных бактерий в кишечнике. Как результат, увеличивается как разнообразие, так и количество полезных бактерий, являющихся двумя маркерами здорового кишечника" - добавила Сын.
Снижение уровня "плохого" холестерина
Диетолог говорит, что растворимая клетчатка в яблоках связана со снижением уровня "плохого" холестерина. Если его в крови слишком много, это может увеличить риск сердечных заболеваний и инсульта.
В исследовании, опубликованном в National Library of Medicine, говорится, что у взрослых с умеренно высоким уровнем холестерина, потреблявших два яблока в день, наблюдалось заметное снижение уровня "плохого" холестерина.
Уменьшится вес тела
При похудении особенно полезно употреблять много яблок, ведь они помогают быстрее сбросить лишний вес. Сын говорит, что это связано с тем, что клетчатка в яблоках хорошо насыщает ваш организм.
Ученые в исследовании выяснили, что женщины с избыточным весом, которые перекусывали тремя яблоками (или грушами) в день, потеряли больше веса за 12 недель.
Можно избежать рака
В исследовании, проведенном учеными, показано связь между потреблением яблок и снижением риска некоторых видов рака. Это связано с высоким содержанием антиоксидантов в яблоках.
Именно антиоксиданты защищают организм от губительного действия свободных радикалов, избежать которых невозможно. Фрукт содержит антиоксидант кверцетин, который особенно сильно уменьшает воспаление и поддерживает иммунную систему.
Снижение риска диабета
Потребление яблок ежедневно связано с понижением риска развития диабета 2 типа. В научном исследовании было обследовано 10 000 человек. В частности, те, кто регулярно ел яблоки, имели меньшую вероятность развития диабета 2 типа, чем люди, которые вообще их не ели.
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