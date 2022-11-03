Вот что произойдет с организмом, если каждый день пить пиво

Пиво - один из самых коварных напитков, в первую очередь из-за того, что употребляют его обычно в больших количествах. Чрезмерное употребление пива приводит к серьезным проблемам со здоровьем.

Об этом американские диетологи Лисси Лакатос и Темми Лакатос Шеймс рассказали в Nutrition Twins .

Какие последствия ежедневного употребления пива

Можно набрать лишний вес

Если часто употреблять пиво, то это может привести к увеличению веса и даже к "пивному животу".

В частности, в банке пива содержится около 150 калорий. Хотя это может показаться мало, но если вы не меняете ничего в своем рационе и выпиваете только одну банку пива в день, то в течение года это может привести к существенному увеличению веса.

Вы можете сократить свой срок жизни

Пиво может хорошо помочь вам расслабиться, чтобы чувствовать себя увереннее. Но если вы выпиваете более 15 банок пива в неделю, вы можете нанести серьезный вред своему здоровью и даже умереть.

Диетологи советуют вместо светлого выбирать темное пиво. В частности, последнее имеет большее содержание железа по сравнению со светлым пивом. Железо необходимо для переноса кислорода по всему телу.

Повыситься артериальное давление

Чем больше пива вы пьете, тем больше вероятность резкого повышения артериального давления.

Длительные периоды повышенного давления могут увеличить риск развития более серьезных проблем со здоровьем, а именно болезни сердца и инсульта.

Риск развития диабета

Если почти каждый день пить пиво, возникает повышение уровня сахара в крови. Когда этот уровень постоянно высок, то увеличиваются шансы заболеть диабетом.

Отмечается, если вы решаете выпить пиво, лучше делайте это в умеренных количествах и всегда будьте осторожны и осознавайте, сколько вы потребляете за один раз.