8 ознак того, що вам потрібно кинути пити пиво прямо зараз

Звичайно, вживання алкоголю час від часу - це нормально, головне - в міру. Але існують ознаки, за якими легко визначити, що ви перевищили дану "міру".

Регулярне вживання пива може викликати серйозні проблеми зі здоров'ям. Хоч цей напій вважається менш шкідливим, ніж алкоголь з вищим градусом, та не обманюйте себе. Адже навіть чарка горілки буде більш нешкідлива, ніж пляшка пива з такою ж кількістю алкоголю.

Основні ознаки того, що вам необхідно терміново кинути пити пиво, описало авторитетне видання Eat This, Not That!

Підвищений кров'яний тиск

Якщо ви регулярно п'єте пиво й у вас високий кров'яний тиск, вам може допомогти скорочення вживання або повна відмова від пива.

"Вживання занадто великої кількості алкоголю часто може призвести до високого кров'яного тиску, а також до складніших проблем зі здоров'ям серця, включаючи хвороби серця та інсульт", - говорить інклюзивний рослинний дієтолог зі Стенфорда Емі Горін.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, 7 зі 100 смертей у світі стаються від гіпертонічної хвороби серця. А саме при постійному вживанні спиртного серце накопичує багато жиру, через що тканини й стають в'ялими.

Підвищена толерантність

Якщо ви помітили, що це відбувається з вами, пора поставити пляшку і звернутися за допомогою.

"Чим більше пива ви п'єте, тим більше ви стаєте "несприйнятливі" до його фізичних і поведінкових ефектів. Ця адаптація, що називається функціональною толерантністю, може здатися гарною річчю, якщо ви дійсно любите пиво, але насправді це головний червоний прапорець, який знаменує, що вам потрібно зменшити темп", - каже доктор медичних наук і дієтолог Кім Явіц.

З кожним разом, для того, щоб сп'яніти, вам знадобитися більше пива, функціональна толерантність може змусити вас відчути, що пити більше пива безпечно, і з часом це може збільшити ймовірність проблем зі здоров'ям.

Поганий сон, безсоння та денна сонливість

"Хоч алкоголь допомагає вам заснути через його седативні властивості, насправді він перешкоджає глибокому сну. Інгібування вазопресину, відоме також як "антидіуретичний гормон", призводить до частого сечовипускання, що також не покращує якість вашого сну!" - каже дієтолог Кайлі Іванір.

"Не пийте пиво перед сном, щоб краще виспатися" - акцентує Кайлі.

Більш того, вживання занадто великої кількості пива може привести до того, що ви будете страждати від "туману в голові" на додаток до позбавлення сну, що зробить вас нещасним цілодобово.

У дослідженні 2018 року серед тих учасників експерименту, які випили 1 або 2 порції (350 мілілітрів), якість сну погіршилася на 9%, і більш ніж на 39% серед тих, хто випив понад дві порції.

"Скорочення споживання пива, особливо пізно ввечері, може допомогти відчувати себе більш енергійним і зосередженим на наступний день" - підсумовує Явіц.

Підвищені печінкові ферменти

Якщо ви любитель пива, то ви в першу чергу б'єте по власній печінці, тому що вона переробляє більшу частину етанолу і дарує вам почуття "сп'яніння". Але якою ціною...

Першим маркером, згідно з яким потрібно кинути вживання пива, є підвищена ферментація печінки. Цей процес може бути передвісником серйозних захворювань, таких як:

печінкова кома

цироз печінки

гостра серцева недостатність

діабет

шлунково-кишкові кровотечі

панкреатит

виразкова хвороба шлунка

"Якщо ваш аналіз крові показує високий рівень ферментів печінки, таких як АСТ або АЛТ, це означає, що ваша печінка потребує перерви", - говорить Іванір.

Також він пропонує замінити пиво іншими неалкогольними напоями, для того що б на психологічному рівні заповнити звичку пити пиво вечорами.

Тривожність

Якщо ви страждаєте від стресу або тривоги, подумайте про роль алкогольних напоїв у цьому.

"Пиво може підвищити рівень кортизолу, що призведе до посилення почуття стресу і занепокоєння", - констатує Іванір.

Якщо ви відчуваєте тривогу, а єдиним хорошим рішенням здається сходити за випивкою - запишіться до терапевта.

Хворобливість

Якщо ви помітили, що стали часто хворіти, можливо, винна ваша пристрасть до пива.

"Коли ви п'єте занадто багато і занадто часто, це може призвести до ослаблення імунної системи, що підвищує ваші шанси захворіти. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, зловживання алкоголем може навіть призвести до підвищеного ризику зараження ВІЛ. Це відбувається через ослаблений імунітет, а також через безвідповідальне статеве життя, яке часто супроводжується зловживанням алкоголем", - говорить Горін.

Зайва вага

"У деяких людей гази в пиві можуть погіршити здуття живота, тому вам краще вибрати безалкогольний варіант, наприклад вино", - зазначає Іванір.

"Вам буде корисно скоротити споживання пива, якщо ви набираєте вагу або помічаєте збільшення жиру на животі.

Більшість сортів пива містять від 60 до 300 калорій на порцію в 350 мілілітрів, ці калорії швидко накопичуються, навіть якщо ви п'єте тільки в помірних кількостях.

Є також деякі докази того, що ваше тіло спалює менше жиру протягом декількох годин після вживання алкоголю, тому варто скоротити вживання пива, якщо ви намагаєтеся схуднути та не бачите бажаних результатів", - говорить Явіц.

Глютенова хвороба або чутливість до глютену

Відчуваєте себе жахливо кожен раз, коли п'єте пиво? Це може бути глютен.

"Більша частина пива виробляється з зерен пшениці, ячменю або жита, які містять глютен і можуть викликати симптоми. Можливо, краще переключитися на дійсно безглютеновий варіант алкоголю", - говорить Іванір.