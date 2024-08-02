Вот что произойдет с организмом, если часто есть яйца: 4 опасности

Чем полезны яйца

Витамины и минералы

В каждом яйце 12 основных витаминов и еще 96% минералов. Они очень полезны беременным для развития плода, а мужчинам - для улучшения качества сперматозоидов.

Помогают при похудении

Речь именно о вареных яйцах. Они хорошо насыщают - соответственно есть потом хочется меньше.

Содержит все основные аминокислоты

Они усваиваются организмом на 93,7% (для сравнения: белок рыбы, считающийся одним из самых усваиваемых, усваивается на 76%).

Также в желтке яйца есть лецитин - он кормит мозг и улучшает память. При этом полезен для печени. Еще желток поднимает настроение и помогает бороться с усталостью, отвечает за профилактику проблем со зрением.

Сколько яиц означает "многовато"

Одна порция яиц - это просто одно яйцо или два белка.

Американская кардиологическая ассоциация предлагает ограничить порцию одного яйца в день.

Различные факторы могут влиять на то, сколько яиц много для каждого человека. Если у вас болезнь сердца или диабет, поговорите со своим врачом, чтобы определить лучший личный предел.

Яйца достаточно калорийны (1 сырое яйцо - 70-95 ккал), при этом 1 сваренное яйцо содержит 5 г жира. В среднем каждый день нам нужно 1800-2000 ккал, а жиров рекомендовано потреблять не более 35% от всей суточной нормы калорий, не забывая о том, что источники жиров должны быть разными.

Побочные эффекты от употребления слишком большого количества яиц

Большое количество холестерина

До сих пор ведется много споров относительно того, повышают ли яйца уровень холестерина.

Большая часть холестерина в нашей крови производится печенью, а не попадает с едой. Тем не менее, яйца содержат большое количество холестерина - около 190 мл.

В общем, в яйцах его здесь 2/3 от ежедневного лимита. Потому и есть яйца советуют не чаще 3-х раз в неделю.

Увеличьте риск сердечных заболеваний

У диабетиков потребление яиц увеличивает риск смерти от инфаркта и инсульта в 2 раза.

Исследование с участием полумиллиона взрослых китайцев показало, что употребление одного яйца в день фактически снижается вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Увеличение ежедневного потребления яиц и общего холестерина в пище связано с большим риском сердечно-сосудистых заболеваний и смерти.

Вы можете набрать вес

Если ваши любимые блюда для подачи с яйцами включают в себя жирную колбасу, то ваш завтрак может обременить вас. Вы можете заметить, что ваш вес увеличивается, если употребление высококалорийного яичного завтрака станет ежедневной привычкой.

Для оптимального здоровья и веса попробуйте более питательные добавки к яйцам, например, свежий шпинат, нарезанный кубиками болгарский перец или помидоры.

Вы можете есть больше нездоровой пищи

Многие жарят яйца на сливочном масле или подают их с обработанным мясом с высоким содержанием жира и натрия, таким как бекон или ветчина.

Таким образом, яйца могут являться средством для самопроизвольного потребления избытка насыщенных жиров, натрия и калорий. Это может привести к повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний.