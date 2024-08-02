Вот что произойдет с организмом, если часто есть яйца: 4 опасности

Неотъемлемой частью рациона многих людей есть яйца. Но, как и всякий продукт, яйца несут в себе как пользу, так и вред. К тому же есть некоторые опасные побочные эффекты от потребления в большом количестве.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
В каждом яйце 12 основных витаминов и еще 96% минералов. Они очень полезны беременным для развития плода, а мужчинам - для улучшения качества сперматозоидов.
Речь именно о вареных яйцах. Они хорошо насыщают - соответственно есть потом хочется меньше.
Они усваиваются организмом на 93,7% (для сравнения: белок рыбы, считающийся одним из самых усваиваемых, усваивается на 76%).
Также в желтке яйца есть лецитин - он кормит мозг и улучшает память. При этом полезен для печени. Еще желток поднимает настроение и помогает бороться с усталостью, отвечает за профилактику проблем со зрением.
Одна порция яиц - это просто одно яйцо или два белка.
Американская кардиологическая ассоциация предлагает ограничить порцию одного яйца в день.
Различные факторы могут влиять на то, сколько яиц много для каждого человека. Если у вас болезнь сердца или диабет, поговорите со своим врачом, чтобы определить лучший личный предел.
Яйца достаточно калорийны (1 сырое яйцо - 70-95 ккал), при этом 1 сваренное яйцо содержит 5 г жира. В среднем каждый день нам нужно 1800-2000 ккал, а жиров рекомендовано потреблять не более 35% от всей суточной нормы калорий, не забывая о том, что источники жиров должны быть разными.
До сих пор ведется много споров относительно того, повышают ли яйца уровень холестерина.
Большая часть холестерина в нашей крови производится печенью, а не попадает с едой. Тем не менее, яйца содержат большое количество холестерина - около 190 мл.
В общем, в яйцах его здесь 2/3 от ежедневного лимита. Потому и есть яйца советуют не чаще 3-х раз в неделю.
У диабетиков потребление яиц увеличивает риск смерти от инфаркта и инсульта в 2 раза.
Исследование с участием полумиллиона взрослых китайцев показало, что употребление одного яйца в день фактически снижается вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Увеличение ежедневного потребления яиц и общего холестерина в пище связано с большим риском сердечно-сосудистых заболеваний и смерти.
Если ваши любимые блюда для подачи с яйцами включают в себя жирную колбасу, то ваш завтрак может обременить вас. Вы можете заметить, что ваш вес увеличивается, если употребление высококалорийного яичного завтрака станет ежедневной привычкой.
Для оптимального здоровья и веса попробуйте более питательные добавки к яйцам, например, свежий шпинат, нарезанный кубиками болгарский перец или помидоры.
Многие жарят яйца на сливочном масле или подают их с обработанным мясом с высоким содержанием жира и натрия, таким как бекон или ветчина.
Таким образом, яйца могут являться средством для самопроизвольного потребления избытка насыщенных жиров, натрия и калорий. Это может привести к повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний.
Раньше мы сообщали, как часто можно есть яйца на завтрак и в каком виде они более полезны.
Также мы писали, как понять, что яйца стали опасными.