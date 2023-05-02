Вот что произойдет с волосами, если часто их расчесывать

Расчесывание волос - не просто процедура для их распутывания. В процессе распределяется по всей длине кожное сало с поверхности головы. Поэтому девушкам следует не делать этого слишком часто.
Об этом сообщила дерматолог и трихолог Марианна Петришин в Instagram.
По словам эксперта, если в течение дня часто расчесывать волосы, то кожное сало будет распределяться по всей длине.
Также очень разрыхляются кончики. В результате вы получаете жирные корни, неухоженные волосы и разрыхленные кончики.
Основное, на что советует трихолог обращать внимание - это состояние кожи головы и волос. Однако не стоит забывать, что основная функция шампуня - это очистка.
Поэтому ожидать, что шампунь решит те или иные проблемы не стоит. Важно выбирать тот шампунь, который очистит волосы по мере их загрязнения.
В частности, для сухой кожи головы следует выбирать мягкие шампуни, которые не будут агрессивны, чтобы не пересушить кожу еще больше.
Для жирной кожи головы необходимы шампуни, которые будут стабилизировать выработку себума и будут иметь антибактериальный эффект.
Причинами чрезмерной жирности волосы могут стать:
По словам врача, это проблема, которая подвергается коррекции, однако не стоит заниматься самодиагностикой и самолечением.
К тому же следует знать, что неокрашенные волосы будут нуждаться в совершенно ином уходе.
"С кожей головы, как и с кожей волос не стоит пренебрегать очищением, ведь это фундаментальный этап ухода", - говорится в сообщении.
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