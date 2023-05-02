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Вот что произойдет с волосами, если часто их расчесывать

Почему нельзя часто расчесывать волосы (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Расчесывание волос - не просто процедура для их распутывания. В процессе распределяется по всей длине кожное сало с поверхности головы. Поэтому девушкам следует не делать этого слишком часто.

Об этом сообщила дерматолог и трихолог Марианна Петришин в Instagram.

Что произойдет

По словам эксперта, если в течение дня часто расчесывать волосы, то кожное сало будет распределяться по всей длине.

Также очень разрыхляются кончики. В результате вы получаете жирные корни, неухоженные волосы и разрыхленные кончики.

Как правильно выбрать шампунь для волос

Основное, на что советует трихолог обращать внимание - это состояние кожи головы и волос. Однако не стоит забывать, что основная функция шампуня - это очистка.

Поэтому ожидать, что шампунь решит те или иные проблемы не стоит. Важно выбирать тот шампунь, который очистит волосы по мере их загрязнения.

В частности, для сухой кожи головы следует выбирать мягкие шампуни, которые не будут агрессивны, чтобы не пересушить кожу еще больше.

Для жирной кожи головы необходимы шампуни, которые будут стабилизировать выработку себума и будут иметь антибактериальный эффект.

Причинами чрезмерной жирности волосы могут стать:

  • гормональные сбои в организме;
  • прием определенных лекарств;
  • неправильное, несбалансированное питание;
  • наследственность;

По словам врача, это проблема, которая подвергается коррекции, однако не стоит заниматься самодиагностикой и самолечением.

К тому же следует знать, что неокрашенные волосы будут нуждаться в совершенно ином уходе.

"С кожей головы, как и с кожей волос не стоит пренебрегать очищением, ведь это фундаментальный этап ухода", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали о натуральном масле, которое поможет предотвратить выпадение волос.

Также мы писали, как безболезненно вытащить жевательную резинку из волос.

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