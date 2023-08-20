Вот что произойдет с авто, если долго им не пользоваться

Может возникнуть ситуация, когда нужно оставить свой автомобиль в гараже надолго: потребность сэкономить на топливе, поездка за границу и т. д. Однако последствия потом будут неутешными.

Что будет, если машина долго простоит без движения - читайте в материале Styler.

Разрядится аккумулятор

Аккумулятор держать заряд сколько угодно не может. Достаточно не заводить двигатель луну, чтобы он потерял часть заряда. Через пол года аккумулятор полностью выйдет из строя, тогда придется покупать новый.

Тормоза начнут ржаветь

Если авто оставить на несколько месяцев - появится первая ржавчина на тормозах. Она начнет спаивать между собой диск и колодки и сразу приведет к тому, что остановить автомобиль будет сложнее.

Шины спустятся

Автомобильные шины рассчитаны на постоянное изменение точек давления. Потому даже когда вам кажется, что вы поставили авто ровно, через месяц шины могут просто спустить.

Давление при простое идет на одну сторону, и в шинах появляются плоские участки и снижается давление воздуха. А еще могут появиться грыжи, которые приведут к взрыву покрышки при движении на больших скоростях.

Топливный насос испортится

Срок годности топлива составляет от 3 до 6 месяцев. Дизеля - от 6 до 12 месяцев. После этого топливо становится вязким и может забить топливный насос.

Если он забьется, топливо может перестать попадать в двигатель, и вы просто не сможете завести машину.

Масло загустеет

Масло необходимо для смазки узлов авто - двигателя, трансмиссии и других. Когда автомобиль регулярно эксплуатируется, то масло равномерно распределяется по узлам.

Однако, если машина долго стоит без движения, масло начинает терять свои свойства и может загустеть. В результате забьется смазочный насос, что приведет к перегреву и перетиранию узлов и других частей двигателя.