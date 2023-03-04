Вот почему нельзя дарить цветы в горшках

Цветы в горшках представляются прекрасной альтернативой подарку к особым праздникам, ведь они не увядают, растут и радуют своих новых владельцев. Но это не всегда так, в некоторых случаях вазон - не вариант.

Почему, узнайте в материале Styler ниже.

Негативные приметы относительно цветов в горшках

Говорят, что некоторые растения могут осчастливить своего владельца, другие - наоборот, вытащить из него все соки.

Одна из примет говорит, что дарить растения в горшках нельзя тем, кто болеет. Говорят, что цветок с корнями может быть своего рода пожеланием больному человеку "врасти в землю".

Еще одна примета предупреждает, если растение не приживется в доме у нового владельца, начнет увядать, то подобный негатив ждет и хозяина вазона. С другой стороны считается, если цветок увядает, он забирает плохую энергию. Так что эта примета не очень однозначна.

Более обоснованной считается верование, что такой подарок - это "горшок с сырой землей". Такой презент может привлечь болезни и неприятности.

Последнее поверье предостерегает о том, что человек, дарящий цветок, сбрасывает на него свои беды и невзгоды. А значит, негатив переходит человеку, принявшему подарок.

Цветы в горшках могут как помочь, так и навредить (фото: freepik)

Хорошие приметы тоже есть

По одному из верований, цветок в горшке может стать талисманом для человека, который его получит. Вазон приобретает свойства оберега дома, в котором растет.

Говорят, если растение внезапно увяло, то оно забрало весь негатив, который был на хозяине дома. Таким образом дом очистился от негатива.

Как и кому дарить правильно

В любом случае перед тем, как сделать такой подарок, убедитесь, что человек, которому вы планируете презентовать вазон, не суеверный, действительно любит комнатные растения и умеет за ними ухаживать.

Кроме того вазоны лучше дарить близким людям, а малознакомым (коллегам, учителям) подойдут срезанные цветы.

Если же вам подарили вазон, чтобы перестраховаться, стоит откупиться. Дайте дарителю несколько монет. Таким образом вы уже приобретаете предмет, а не получаете в подарок.