Какие подарки приносят неудачу: их не стоит дарить или принимать

Покупать подарки, их дарить или принимать - это всегда очень приятно. Но существуют предметы, которые нельзя дарить. Они владеют негативной энергией и могут принести неудачу - как дарителю, так и тому, кому вы их подарили.

Какие подарки не стоит дарить или принимать в подарок - читайте в материале ниже.

Ножи

Эти предметы очень полезны в хозяйстве и хорошему набору будет рад любой человек. Но лучше выбрать другой предмет для подарка, так как с ножами связано много различных примет. И большинство из них сулят неприятности, ссоры, конфликты в доме и даже разлуку с любимыми людьми.

Часы

Этот предмет также относится к списку самых неудачных подарков. И в целом, часы не несут в себе негатива. Но ровно до того момента, когда они не остановятся. После этого может начаться черная полоса - неудачи со здоровьем, финансами, проблемы на работе и дома.

Строгий запрет на такой подарок есть для пожилых людей и согласно приметам, подаренные часы могут вызвать проблемы со здоровьем. В современном мире проблему с негативной энергетикой такого подарка решают простым способом - в ответ нужно дарителю дать любую купюру или мелкие монеты. Тогда будет считаться, что вы часы купили.

Кошелек

В качестве полезного аксессуара часто выбирают кошелек. Но и этот подарок станет неудачным. Пустой кошелек может принести бедность, проблемы с деньгами. Если вам сделали такой подарок - лучше сразу его верните.

Если уж вам очень хочется подарить такой предмет, то нужно знать несколько правил. Кошелек должен быть новым, качественным и дорогим. Внутрь нужно обязательно положить несколько крупных купюр и монеток.

Зеркальце

С зеркалом связано много магических ритуалов, примет и древних поверий, поэтому такой предмет - не лучший подарок. Человек, который дарит кому-то зеркало, рискует утратить свою красоту, удачу и везение. А еще может "подарить" вместе с зеркальцем проблемы и неприятности.

Кроме того, считается, что неправильно подобранное зеркало может забрать здоровье и красоту. Очень важно, чтобы новый владелец зеркала выбрал его самостоятельно.

Жемчуг

Вы удивитесь, но категорически запрещено дарить жемчуг и украшения из жемчуга. Так как он символизирует слезы и печаль, а значит для подарка жемчуг категорически не подходит. Женщина будет лить слезы и грустить до тех пор, пока не избавится от этого подарка.

Особенно опасно, когда такой подарок делает женщина - женщине. Такой жемчуг не просто принесет печаль, а еще и отнимет молодость, красоту и здоровье.

Что еще не стоит дарить

Перчатки - плохая примета, дарят только очень близким членам семьи

Колготки - личный предмет, не стоит дарить даже подругам

Деньги в конверте - оскорбительно, так как это прямой намек на то, что вам не могут выбрать подарок или просто забыли о нем.

Косметика - только при условии, что вы точно знаете, какую именно нужно.

Маникюрный набор - плохая примета

Кухонные принадлежности - только, если вам такой подарок заказали. Иначе - это неприятный намек.