Вот что должны сделать родители, чтобы сохранить сердце ребенка здоровым
Сердце является важнейшим органом в организме человека. Оно работает 24/7 на протяжении всей жизни, ритмично перекачивает до 300 литров крови ежечасно. В первые месяцы после рождения сердце и сосуды младенца сформированы не полностью, поэтому важно помочь сформировать как можно более крепкие органы.
Об этом сообщили на странице медицинской платформы "Бережи себе" в Telegram.
На что обратить внимание родителям
Детский кардиолог и ревматолог Мария Павленко рассказала, что сердце ребенка начинает формироваться еще на 4 неделе беременности.
После рождения ребенка родители должны способствовать здоровому образу жизни малыша. Прежде всего, для поддержания прекрасного состояния организма и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний во взрослом возрасте.
Как сохранить сердце здоровым
Здоровое сбалансированное питание
Полноценное питание важно не только для прочности сердца, но и для полноценного роста и развития ребенка. Грудное вскармливание считается лучшим питанием для детей до 4-6 месяцев. Рекомендуется продлевать до 12 месяцев.
В любом возрасте важно предлагать порции в соответствии с возрастом ребенка и энергетическими потребностями растущего организма. Не перекармливать и не заставлять ребенка есть насильно.
Разнообразные овощи и фрукты должны быть ежедневно в рационе. Каждый прием пищи должен содержать как минимум один фрукт или овощ. Соки лучше заменить цельными фруктами.
К тому же отдавать предпочтение лучше цельнозерновой крупе и хлебу.
Важно также регулировать потребление соли и сахара в соответствии с возрастом. Много соли в пище является фактором риска повышенного артериального давления (артериальной гипертензии).
Родители должны знать, что не существует никаких специальных витаминов или БАДов, которые влияли бы на сердце и помогали профилактировать именно сердечно-сосудистые заболевания.
Спорт
Детям рекомендовано уделять активной физической нагрузке минимум 60 мин в день. Это время можно поделить на несколько подходов по 15-20 минут, к примеру.
Отдельно детям рекомендуют 3 раза в неделю иметь физические нагрузки для укрепления мышц и костей (например, гимнастика, футбол, приседания).
Физическая активность полезна не только для сердца и сосудов, но и помогает всему организму. К тому же это отличный метод, чтобы справиться со стрессом.
Полноценный сон
Здоровый сон - это важная составляющая для поддержания здоровья.
Относительно количества часов сна в сутки для детей всех возрастов Американская академия исследования сна установила следующие показатели:
- младенцы до одного года - 12-16 часов в сутки
- дети от 1 до 2 лет - 11-14 часов
- дети 3-5 лет - 10-13 часов
- дети 6-12 лет - 9-12 часов
- дети 13-18 лет - 8-10 часов
В идеале сон должен быть непрерывным.
Ограничьте использование гаджетов
Рекомендуется ограничивать время использования гаджетами до 2-х часов в день.
Детям до 2-х лет лучше не использовать экраны вообще. Лучше заменить это время прогулками на улице, активным отдыхом со всей семьей, посещением секций и кружков.
Меньше стресс
Кардиолог говорит, что это важная составляющая для гармоничного развития и крепкого здорового сердца ребенка. К сожалению, во время войны стресс стал неотъемлемой частью нашей жизни.
Поэтому родители должны рассказывать и объяснять ребенку происходящее вокруг, создавать открытую среду для общения и эмоционального взаимодействия.
Вредные привычки
Следует рассказывать и объяснять детям о негативном влиянии вредных привычек на состояние сердца и сосудов. Важно также показывать ребенку собственный пример, например отказаться от курения и не разрешать другим курить в присутствии ребенка.
Все потому, что как активное, так и пассивное курение (вдыхание дыма) очень негативно влияет на состояние сосудов человека.
Периодические профилактические осмотры у педиатра
С трех лет следует измерять ребенку артериальное давление раз в год. Также следует профилактически сдавать кровь на липидограмму (содержание разных липидов и холестерина):
- первый раз в возрасте 9-11 лет
- второй раз - в 17-21 год
Нельзя также забывать о прививках в соответствии с возрастом. Кстати, детям, страдающим болезнями сердца, можно и нужно вакцинироваться. Прививка может быть противопоказана только в редких случаях.
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