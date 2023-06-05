Эти простые привычки изо дня в день убивают ваше сердце: правда от кардиолога

Ваше здоровое сердце может ежедневно страдать от ваших нездоровых привычек, которые изо дня в день "убивают" этот главный орган.

Об этом в Instagram рассказала кардиолог Наталья Иванюк.

Вредные привычки

Курение, алкоголь, малоактивный образ жизни, поесть на ночь сладенького - все это те факторы, которые увеличивают риски сердечно-сосудистых заболеваний.

"Если у пациента есть эти привычки, я сразу понимаю, что здесь могут быть проблемы с сердцем", - сообщила кардиолог.

Слишком много соли

Здесь речь идет не только о соли, которую вы добавляете в блюда: ее много в консервации, магазинных соусах, колбасах и т. д.

Много соли в рационе - это отеки и, соответственно, высокое давление, нагрузка на почки, сосуды, ткани.

Вы не следите за весом

Избыточная масса тела оказывает негативное влияние на артериальное давление, уровень сахара в крови и уровень холестерина.

Поэтому всегда следует следить за своим индексом массы тела (ИМТ).

У вас высокое артериальное давление

Вы не следите за давлением, называете "рабочими" высокие показатели, думаете, что вам с ними и так нормально.

"Показатели своего давления надо знать. Норма до 140/90. Если выше - это риск получить в будущем инфаркт, инсульт, сердечную недостаточность. Кроме того, происходит травмирование артерий и они становятся менее эластичными", - предупредила кардиолог.

Вы не проверяете пульс

Как правило, у здорового человека пульс от 60 до 90 в минуту в состоянии покоя.

Отклонение от нормы может свидетельствовать о заболеваниях щитовидной железы, желудочно-кишечного тракта, анемии, детринированности (снижение и невозможность выполнить определенную нагрузку полностью) и так далее.

"Если вы заметили у себя какие-либо из этих факторов, рекомендую обязательно записаться на консультацию к кардиологу!" - резюмировала Наталья Иванюк.