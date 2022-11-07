Что делать, если воды и света нет больше суток: рекомендации МВД

В МВД опубликовали несколько советов, как действовать, если долго нет света и тепла в период отопительного сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Урядовый портал .

"Что делать, если во время отопительного сезона в течение суток нет света и тепла. Рекомендации от МВД", - говорится в сообщении.

Что советуют:

отключить электробытовые приборы, чтобы от скачков напряжения они не заперли и не возник пожар;

используйте простейшие источники освещения - фонари, свечи и т.д.;

не использовать древесный уголь или домашний генератор в помещении, поскольку выделяется угарный газ, который невозможно увидеть или почувствовать - это опасно для жизни;

не открывать холодильник или морозильник без необходимости: да продукты можно сохранить замороженными в течение 2-3 дней.

Также в МВД рассказали, что делать, если во время отопительного сезона нет света и тепла больше двух дней.