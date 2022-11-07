Что делать, если воды и света нет больше суток: рекомендации МВД
В МВД опубликовали несколько советов, как действовать, если долго нет света и тепла в период отопительного сезона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Урядовый портал.
"Что делать, если во время отопительного сезона в течение суток нет света и тепла. Рекомендации от МВД", - говорится в сообщении.
Что советуют:
- отключить электробытовые приборы, чтобы от скачков напряжения они не заперли и не возник пожар;
- используйте простейшие источники освещения - фонари, свечи и т.д.;
- не использовать древесный уголь или домашний генератор в помещении, поскольку выделяется угарный газ, который невозможно увидеть или почувствовать - это опасно для жизни;
- не открывать холодильник или морозильник без необходимости: да продукты можно сохранить замороженными в течение 2-3 дней.
Также в МВД рассказали, что делать, если во время отопительного сезона нет света и тепла больше двух дней.
- Чтобы сохранить тепло, герметично закройте окна, двери и дополнительно утеплите входную дверь.
- Разместите всех членов семьи в одной комнате и закройте временно.
- Используйте теплую одежду, термобелье и узнайте ближайшие пункты обогрева, а также станции зарядки мобильных телефонов.
- Закупите продукты длительного хранения, например овощные, мясные или рыбные консервы. Для приготовления пищи по возможности приобретите газовую горелку или портативную настольную плиту и т.д.
- Создайте запасы воды и обеспечьте ее хранение, а также узнайте о местах, где ее можно взять.
- Важно! Питьевую воду храните в закрытых емкостях.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, как использовать бытовую технику при перебоях с электричеством.
Также раньше мы писали, что в Киеве могут отменить веерные отключения электроэнергии в течение двух недель, если россияне не будут прибегать к новым обстрелам энергетической инфраструктуры.
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