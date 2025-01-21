Вот что нужно принимать женщинам в менопаузе, чтобы замедлить старение

Гормональная заместительная терапия при менопаузе является эффективным способом коррекции дефицита гормонов. Это помогает уменьшить неприятные симптомы, улучшить состояние кожи и замедлить старение.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, когда начинается менструация и какие неприятные симптомы возникают.
Обычно менопауза начинается в возрасте 50 лет, но может начаться и раньше.
Менопауза чаще всего возникает в результате естественных изменений уровня гормонов. Однако ее может вызвать хирургическое удаление матки, химио- и лучевая терапия, синдром преждевременного истощения яичников (яичники не могут обеспечить необходимый уровень женских половых гормонов).
Во время менопаузы здоровое питание и физические нагрузки помогают избежать набора веса и сердечно-сосудистых осложнений.
Гормональные препараты способствуют:
По словам эндокринолога Олеси Пидмурняк, назначение гормональной заместительной терапии базируется на возрасте, общем состоянии здоровья, сопутствующих заболеваниях.
Продолжительность - определяется индивидуально и при правильном подходе может существенно улучшить качество жизни женщины.
Ранее мы сообщали о продуктах, которые помогут отсрочить менопаузу у женщин.
Также читайте о 5 мифах о климаксе, в которые пора прекратить верить.
При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница эндокринолога Олеси Пидмурняк и сайт Центра общественного здоровья и Doc.ua.