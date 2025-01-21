Вот что нужно принимать женщинам в менопаузе, чтобы замедлить старение

Что стоит знать

Обычно менопауза начинается в возрасте 50 лет, но может начаться и раньше.

Менопауза чаще всего возникает в результате естественных изменений уровня гормонов. Однако ее может вызвать хирургическое удаление матки, химио- и лучевая терапия, синдром преждевременного истощения яичников (яичники не могут обеспечить необходимый уровень женских половых гормонов).

Во время менопаузы здоровое питание и физические нагрузки помогают избежать набора веса и сердечно-сосудистых осложнений.

Преимущества гормональной терапии

Гормональные препараты способствуют:

облегчению симптомов менопаузы - уменьшению или полному устранению приливов жара, потливости, раздражительности

улучшению качества сна

устранению сухости слизистых оболочек в интимных зонах

профилактика остеопороза - эстрогены помогают сохранять плотность костной ткани

улучшение состояния кожи и волос и замедление процессов старения

поддержка сердечно-сосудистого здоровья - препараты способствуют снижению уровня "плохого" холестерина и повышению "хорошего"

защита когнитивных функций - терапия может снижать риск развития деменции, улучшать концентрацию и память

По словам эндокринолога Олеси Пидмурняк, назначение гормональной заместительной терапии базируется на возрасте, общем состоянии здоровья, сопутствующих заболеваниях.

Продолжительность - определяется индивидуально и при правильном подходе может существенно улучшить качество жизни женщины.

Осложнения после менопаузы