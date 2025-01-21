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Ось що потрібно приймати жінкам в менопаузі, щоб уповільнити старіння

Ендокринолог розповіла, як покращити стан організму при менопаузі (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Гормональна замісна терапія при менопаузі є ефективним способом корекції дефіциту гормонів. Це допомагає зменшити неприємні симптоми, покращити стан шкіри та сповільнити старіння.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, коли починається менструація та які неприємні симптоми виникають.

Що варто знати

Зазвичай менопауза розпочинається у віці 50 років, але може початися і раніше.

Менопауза найчастіше виникає внаслідок природних змін рівня гормонів. Однак її може спричинити хірургічне видалення матки, хіміо- та променева терапія, синдром передчасного виснаження яєчників (яєчники не можуть забезпечити необхідний рівень жіночих статевих гормонів).

Під час менопаузи здорове харчування та фізичні навантаження допомагають уникнути набору ваги та серцево-судинних ускладнень.

Переваги гормональної терапії

﻿﻿Гормональні препарати сприяють:

  • полегшенню симптомів менопаузи - зменшення або повне усунення припливів жару, пітливості, дратівливості
  • поліпшення якості сну
  • усунення сухості слизових оболонок у інтимних зонах
  • профілактика остеопорозу - естрогени допомагають зберігати щільність кісткової тканини
  • покращення стану шкіри і волосся та уповільнення процесів старіння
  • підтримка серцево-судинного здоровʼя - препарати сприяють зниженню рівня "поганого" холестерину і підвищенню "хорошого"
  • захист когнітивних функцій - терапія може знижувати ризик розвитку деменції, покращувати концентрацію та памʼять

За словами ендокринолога Олесі Підмурняк, призначення гормональної замісної терапії базується на віці, загальному стані здоровʼя, супутніх захворюваннях.

Тривалість - визначається індивідуально і за правильного підходу може суттєво покращити якість життя жінки.

Ускладнення після менопаузи

 

Раніше ми повідомляли про продукти, які допоможуть відтермінувати менопаузу у жінок.

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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка ендокринолога Олесі Підмурняк та сайт Центру громадського здоров'я та Doc.ua.

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