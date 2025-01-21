Ось що потрібно приймати жінкам в менопаузі, щоб уповільнити старіння

Гормональна замісна терапія при менопаузі є ефективним способом корекції дефіциту гормонів. Це допомагає зменшити неприємні симптоми, покращити стан шкіри та сповільнити старіння.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, коли починається менструація та які неприємні симптоми виникають.
Зазвичай менопауза розпочинається у віці 50 років, але може початися і раніше.
Менопауза найчастіше виникає внаслідок природних змін рівня гормонів. Однак її може спричинити хірургічне видалення матки, хіміо- та променева терапія, синдром передчасного виснаження яєчників (яєчники не можуть забезпечити необхідний рівень жіночих статевих гормонів).
Під час менопаузи здорове харчування та фізичні навантаження допомагають уникнути набору ваги та серцево-судинних ускладнень.
Гормональні препарати сприяють:
За словами ендокринолога Олесі Підмурняк, призначення гормональної замісної терапії базується на віці, загальному стані здоровʼя, супутніх захворюваннях.
Тривалість - визначається індивідуально і за правильного підходу може суттєво покращити якість життя жінки.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка ендокринолога Олесі Підмурняк та сайт Центру громадського здоров'я та Doc.ua.