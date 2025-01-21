Ось що потрібно приймати жінкам в менопаузі, щоб уповільнити старіння

Що варто знати

Зазвичай менопауза розпочинається у віці 50 років, але може початися і раніше.

Менопауза найчастіше виникає внаслідок природних змін рівня гормонів. Однак її може спричинити хірургічне видалення матки, хіміо- та променева терапія, синдром передчасного виснаження яєчників (яєчники не можуть забезпечити необхідний рівень жіночих статевих гормонів).

Під час менопаузи здорове харчування та фізичні навантаження допомагають уникнути набору ваги та серцево-судинних ускладнень.

Переваги гормональної терапії

﻿﻿Гормональні препарати сприяють:

полегшенню симптомів менопаузи - зменшення або повне усунення припливів жару, пітливості, дратівливості

поліпшення якості сну

усунення сухості слизових оболонок у інтимних зонах

профілактика остеопорозу - естрогени допомагають зберігати щільність кісткової тканини

покращення стану шкіри і волосся та уповільнення процесів старіння

підтримка серцево-судинного здоровʼя - препарати сприяють зниженню рівня "поганого" холестерину і підвищенню "хорошого"

захист когнітивних функцій - терапія може знижувати ризик розвитку деменції, покращувати концентрацію та памʼять

За словами ендокринолога Олесі Підмурняк, призначення гормональної замісної терапії базується на віці, загальному стані здоровʼя, супутніх захворюваннях.

Тривалість - визначається індивідуально і за правильного підходу може суттєво покращити якість життя жінки.

Ускладнення після менопаузи