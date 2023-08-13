Вот почему мы летаем во сне. Настоящее значение сновидения

Полеты во сне относятся к самым частым сновидениям, которые видят и взрослые, и дети. Но почему мы на самом деле видим такие сны?

Об этом читайте дальше в материале Styler.

Толкование сна согласно приметам

Часто говорят, что, когда дети летают во сне, они растут. А вот для взрослых толкование может быть другим: это потребность во внутренней свободе, желание что-либо изменить, "подняться" над ситуацией.

Толкователи снов трактуют полеты во сне довольно противоречиво. Некоторые сонники предвещают большую удачу и карьерный рост, другие, напротив, утверждают, что полет во сне сулит упущенные возможности, мимолетную любовь, потерю работы, бесплодные мечты.

Сонники толкуют полеты во сне по-разному, чаще всего значение будет таким:

Если вам снится, что летите очень низко над землей - это предупреждение о болезни или затруднительной жизненной ситуации.

Если же вы летите так высоко, что земля едва видна, это означает богатство, счастье, успех.

Полет над морем, озером, водной гладью и видеть, что вода - мутная, предвещает происки недоброжелателей. Будьте осторожны в личной жизни и делах.

Во сне летите над городом или среди облаков - вы мечтаете о победе, успехе и славе.

Летать над руинами - к несчастью, печальным обстоятельствам. Если же при этом увидите кое-где зелень, деревья, кусты - ваши неприятности мимолетны.

Если, летая во сне, видите солнце - жизнь скоро наладится.

Сон о полете над красивыми видами, зелеными деревьями и долинами означает успех в делах и счастливую любовь.

А вот упасть во время полета - большое несчастье, если только вы не проснетесь в мгновение своего падения.

Летите над засохшими деревьями - судьба готовит вам испытания на пути к успеху.

Какого мнения эзотерики

Специалисты в области эзотерики объясняют происхождение ночных полетов тем, что во время сна происходит отделение астрального тела от физической оболочки.

Они говорят, что человек испытывает во сне парение именно своей астральной сущности. Поэтому у многих народов сон считается священным действом и резко будить спящего человека строго воспрещено, иначе астральное тело не успеет воссоединиться с физическим.

Научное объяснение полетов и падений

Ученые объясняют полеты (а также падения и погони) во сне спецификой работы мозга.