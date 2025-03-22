6 мини-сериалов, от которых перехватывает дыхание. Вас мгновенно "затянет"

Уже несколько дней все обсуждают новый мини-сериал "Юношество", но это не единственная интересная история, которая заставляет затаить дыхание. Вас ждут немало крутых и закрученных сюжетов.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас интересные мини-сериалы, которые "затянут" с первых минут.

"Юношество"

Новый мини-сериал расскажет о подростке, который совершил ужасное. Впрочем, следователям и психиатрам еще предстоит выяснить, действительно ли ребенок пошел на жуткое преступление, и что произошло на самом деле. История очень тяжелая и запутанная.

"Защищая Джейкоба"

Напряженный и запутанный мини-сериал расскажет об истории, схожей с "Юношеством". Вас ждет психологическая драма о подростке, которого обвиняют в убийстве. Смогут ли родители мальчика защитить его от огромной беды?

"Эрик"

Психологический триллер расскажет об исчезновении ребенка. Отец мальчика - кукловод, он несчастлив в браке. И когда он понимает, что не может найти сына, злоупотребление веществами "подкинет" ему жуткий вариант "общения" с ребенком.

"Дисклеймер"

Новый психологический триллер расскажет о журналистке, которой предстоит найти ответы на очень непростые вопросы. Мини-сериал построен так, что вы будете видеть события не в хронологическом порядке, из-за чего сюжет станет еще более запутанным.

"Алиенист"

А этот сериал, хотя и получил два сезона, все еще подпадает под категорию "мини", ведь эпизодов всего 18. Вас ждет история, от которой можно затаить дыхание. Смотрите, как странное трио главных героев будет искать психопатов, которые жестоко убивают детей.

"Я - ночь"

Интересный мини-сериал расскажет о девушке, которая пытается распутать тайны своего детства. Она жила не с родителями, ее почему-то оставили с уборщицей, которая с трудом могла ее воспитывать. Но почему так произошло?

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