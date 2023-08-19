Что сделать, чтобы нарезанные яблоки не темнели: 5 простых лайфхаков

Яблоки - очень полезные и бюджетные фрукты, в которых много витаминов и необходимых микроэлементов. Однако яблоко может быстро изменить цвет или даже почернеть после нарезки.

Что сделать, чтобы фрукт быстро не темнел - читайте ниже.

Почему темнеют яблоки

Под влиянием кислорода ферменты, такие как полифенолоксидаза (PPO), в мякоти яблоки они окисляются, что приводит к изменению цвета. Если вы заметили, что некоторые яблоки коричневеют быстрее других, это может быть потому, что они имеют более высокую концентрацию PPO.

Яблоки очень быстро темнеют в разрезанном виде при контакте с воздухом и, чтобы этого избежать - нужно сделать всего несколько действий.

Замочите в подсоленной воде

Чтобы яблоки долго не темнели, их необходимо замочить в подсоленной воде на 10 минут. Затем вынуть и положить в пакет.

Этот способ хорошо работает. Однако если вы захотите съесть яблоко, то нужно будет его помыть.

Натрите лимоном

Сохранить яблоки можно с помощью лимона, а именно натереть им фрукт.

Однако, перед тем, как есть, нужно будет промыть яблоки, если вы хотите избавиться от вкуса лимона.

Используйте резинку

Также можно скрепить нарезанные ломтики яблока вместе с помощью резинки. Тогда они сохранят почти такой же цвет и твердость.

Плюсом этого метода является то, что фрукт не нужно промывать.

Мед

Мед - отличный природный консервант, благодаря особому соединению он деактивирует фермент потемнения в яблоках. Нужно растворить от 1 до 2 столовых ложек меда в 1 стакане воды комнатной температуры.

Далее необходимо замочить порезанные яблоки в этой смеси на 1-5 минут.

Обычная вода

Порежьте яблоки, переложите в посуду и залейте обыкновенной водой. Это поможет на очень кратковременный период "спасти" фрукты от потемнения.

Как правильно хранить яблоки

Не мойте

Спелые плоды покрыты восковым матовым налетом, защитой от гниения, поэтому фрукты нельзя вытирать и мыть. Лишив фрукты этой оболочки, сохранить яблоки не получится.

Оберните яблоко в бумагу

Каждое яблоко нужно обернуть в бумагу или салфетку, укладывая в ящик по одному. Можно пересыпать каждый ряд яблок сухим песком или деревянной стружкой.

Это снизит влажность, защитит от ударов и мелких повреждений. Можно положить яблоки в полиэтиленовые пакеты с дырочками, это тоже позволит сберечь яблоки дольше.