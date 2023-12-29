Вот, что можно сделать с очень кислыми мандаринами: три простых способа

Как сделать мандарины сладкими

Отличить кислые мандарины от сладких внешне сложно, так как выглядят они почти одинаково. Плоды часто срывают недозревшими и отправляют их продавцам в надежде на то, что по дороге они дозреют.

Способ 1. Положите мандарины на подоконник на 2-3 дня с солнечной стороны. Так они дозреют естественным путем. Обычно нескольких дней достаточно, чтобы мандарины стали сладкими.

Способ 2. Поставьте мандарины в микроволновую печь на 10 минут и включит на полную мощность. И вы получите сладкие мандарины, которые можно использовать для новогодней выпечки или салата.

Способ 3. Сварите варенье из мандаринов по рецепту шеф-повара Сергея Джуренко.

Мандарины - 1,5 кг

Лимон - 1 шт.

Сахар - 1 кг

Пектин - по желанию

Как приготовить:

Мандарины нужно хорошо помыть и вытереть насухо. Отобрать 4-5 штук некрупных, удалить хвостики и твердый, похожи на горошинку, остаток черешка. Каждый плод с кожурой нарезать на 6-8 частей.

С остальных плодов натереть на терке 2 ст. ложки цедры. Все остальные мандарины очистить от кожуры и максимально - от белых ниток. Разделить на дольки.

В кастрюле смешать 200 мл воды, 1 кг белого сахара и всю цедру. Выдавить сок одного лимона. Перемешать смесь и поставить на огонь. Постоянно помешивать деревянной лопаткой, нагреть сироп. Сахар полностью не растворится, но это и не нужно - кусочки цитруса увеличат количество влаги за счет выделенного сока.

Когда закипит - добавьте в него все мандарины и постоянно помешивайте. Доведите до кипения еще раз. Важно, чтобы сахар не пристал ко дну кастрюли. В меру нагревания влага из долек разбавит сироп и весь сахар растворится.

Сначала сироп будет мутным и белым, появится немного пены. После кипения сироп постепенно станет прозрачным и приобретет приятный желто-оранжевый оттенок.

Варить на среднем огне, постоянно помешивая - 20-25 минут. Этого времени хватит, чтобы дольки мандарина проварились, выпустили сок и пропитались сиропом.

Если вы хотите, чтобы десерт вышел густым, то стоит добавить пектины. Без них варенье будет жидким. Можно варить дольше, но тогда дольки потеряют форму. Пектины продают в виде порошка или смеси с сахаром и лимонной кислотой. Как использовать - указано на упаковке.

Приготовьте банки для консервации - для этого количества фруктов вам понадобится 3 банки по 0,5 л. Простерилизуйте их и заливайте кипящее мандариновое варенье. Сразу закрывайте крышками и ненадолго переверните.

Банки можно хранить в кладовке. Такое варенье подойдет к десертам, к блинам или оладьям. Можно подавать к тостам. Если сделать более густое варенье - можно просто намазывать на хлеб или использовать для выпечки.