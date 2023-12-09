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Идеально подойдет на новогодний стол: как приготовить зимний салат с хурмой и мандаринами

Суббота 09 декабря 2023 18:08
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Идеально подойдет на новогодний стол: как приготовить зимний салат с хурмой и мандаринами Как приготовить вкусный салат с мандаринами и хурмой (фото: коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Во время приготовления праздничных новогодних блюд хочется удивить каждого члена семьи. В частности, можно приготовить вкусный салат с хурмой и мандаринами.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Shuba.

Список ингредиентов

Сочный салат с хурмой и мандаринами готовится очень легко. К тому же таким салатом точно можно удивить гостей.

Для приготовления подготовьте следующие ингредиенты:

  • хурма - 2 шт.
  • мандарины - 2 шт.
  • сыр фета - 200 г
  • грецкие орехи - 2 ст.л
  • оливковое масло - 2 ст.л
  • мед - 1 ст.л
  • горчица зернистая - 1 ст.л
  • лимон - 1/2 ст.л
  • салатная зелень - по своему вкусу

Легкий способ приготовления

Сначала нужно порезать фету кубиками. Мандарин и хурму очистите от кожуры и нарежьте кусочками.

После этого выложите все ингредиенты в миску, добавьте орешки и зелень - салатный микс.

В небольшой миске смешайте сок половины лимона, растительное масло, мед и горчицу.

Полученной заправкой полейте салат. Затем выложите его в праздничную тарелку и подавайте на стол.

Идеально подойдет на новогодний стол: как приготовить зимний салат с хурмой и мандаринами

Как приготовить салат с хурмой и мандаринами (фото: Depositphotos)

Раньше мы сообщали, как приготовить вкусный салат с селедкой.

Также читайте о пошаговом рецепте приготовления королевского новогоднего салата.

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