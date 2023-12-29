Вот, что можно сделать с очень кислыми мандаринами: три простых способа
Мандарины - один из самых популярных фруктов на новогодние праздники. Выбрать их на рынке или в супермаркете качественные не составит труда. Но иногда бывает так, что они оказываются кислые и есть их просто невозможно.
Что можно сделать с кислыми мандаринами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использованы источники: Lifehacker, рецепты Сергея Джуренко
Как сделать мандарины сладкими
Отличить кислые мандарины от сладких внешне сложно, так как выглядят они почти одинаково. Плоды часто срывают недозревшими и отправляют их продавцам в надежде на то, что по дороге они дозреют.
Способ 1. Положите мандарины на подоконник на 2-3 дня с солнечной стороны. Так они дозреют естественным путем. Обычно нескольких дней достаточно, чтобы мандарины стали сладкими.
Способ 2. Поставьте мандарины в микроволновую печь на 10 минут и включит на полную мощность. И вы получите сладкие мандарины, которые можно использовать для новогодней выпечки или салата.
Способ 3. Сварите варенье из мандаринов по рецепту шеф-повара Сергея Джуренко.
- Мандарины - 1,5 кг
- Лимон - 1 шт.
- Сахар - 1 кг
- Пектин - по желанию
Как приготовить:
Мандарины нужно хорошо помыть и вытереть насухо. Отобрать 4-5 штук некрупных, удалить хвостики и твердый, похожи на горошинку, остаток черешка. Каждый плод с кожурой нарезать на 6-8 частей.
С остальных плодов натереть на терке 2 ст. ложки цедры. Все остальные мандарины очистить от кожуры и максимально - от белых ниток. Разделить на дольки.
В кастрюле смешать 200 мл воды, 1 кг белого сахара и всю цедру. Выдавить сок одного лимона. Перемешать смесь и поставить на огонь. Постоянно помешивать деревянной лопаткой, нагреть сироп. Сахар полностью не растворится, но это и не нужно - кусочки цитруса увеличат количество влаги за счет выделенного сока.
Когда закипит - добавьте в него все мандарины и постоянно помешивайте. Доведите до кипения еще раз. Важно, чтобы сахар не пристал ко дну кастрюли. В меру нагревания влага из долек разбавит сироп и весь сахар растворится.
Сначала сироп будет мутным и белым, появится немного пены. После кипения сироп постепенно станет прозрачным и приобретет приятный желто-оранжевый оттенок.
Варить на среднем огне, постоянно помешивая - 20-25 минут. Этого времени хватит, чтобы дольки мандарина проварились, выпустили сок и пропитались сиропом.
Если вы хотите, чтобы десерт вышел густым, то стоит добавить пектины. Без них варенье будет жидким. Можно варить дольше, но тогда дольки потеряют форму. Пектины продают в виде порошка или смеси с сахаром и лимонной кислотой. Как использовать - указано на упаковке.
Приготовьте банки для консервации - для этого количества фруктов вам понадобится 3 банки по 0,5 л. Простерилизуйте их и заливайте кипящее мандариновое варенье. Сразу закрывайте крышками и ненадолго переверните.
Банки можно хранить в кладовке. Такое варенье подойдет к десертам, к блинам или оладьям. Можно подавать к тостам. Если сделать более густое варенье - можно просто намазывать на хлеб или использовать для выпечки.
Кстати, ранее мы писали, что будет, если съесть за один день килограмм мандаринов.
А также мы рассказывали о том, как приготовить салат из хурмы и мандаринов на Новый год.