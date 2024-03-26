7 вещей, которые гости сразу замечают в вашем доме

Каждый дом - это отдельный внутренний мир. Гости, приходящие в дом, вносят свою энергию. К тому же всегда гости в доме обращают особое внимание на некоторые детали.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Запах

Эксперт по уборке Бекки Рапинчук рассказала, что запах вашего дома "приветствует" гостей, как только они в него заходят.

"Мы не всегда узнаем запах собственного дома, поэтому важно открыть окно, поставить диффузор или зажечь свечу, если есть запах, который нужно скрыть", - отметила она.

Также если в вашем доме есть животное, то регулярно заменяйте лотки.

Освещение

Хорошее освещение помогает создать уютную атмосферу дома.

Это может быть так же просто, как добавить еще несколько настольных ламп вокруг вашего пространства или увеличить мощность некоторых лампочек.

Правильное освещение поможет создать приятную атмосферу.

Вместо того чтобы полагаться исключительно на верхнее освещение, попробуйте включить разные источники света, если вы собираетесь вечером.

Беспорядок

Гости обычно видят, насколько чистоплотным есть ваш дом. Приведение в порядок мест общего пользования и очистки поверхностей, таких как журнальный столик и кухонная стойка, могут создать более спокойную атмосферу.

Кухня и ванная

Вам не нужно очищать до блеска каждый уголок вашего дома, прежде чем пригласить гостей. Но базовая уборка кухни и ванной комнаты произведет хорошее впечатление.

Если вы знаете, что ваши гости будут на кухне, выделите пару минут, чтобы протереть все. В ванной положите свежие полотенца и очистите туалет.

Комнатные растения

Добавление зелени в декор вашего дома придаст яркий цвет и текстуру пространства, которые оценят гости. Кроме того, комнатные растения обладают свойством повышать настроение.

Пустые стены

Добавление искусства и фотографий может творить чудеса с пространством.

Следует потратить время и бюджет на развешивание картин в доме.

Температура

Температура - ​​это один из элементов, о котором некоторые хозяева забывают. Однако это очень важно для впечатления ваших гостей.

Убедитесь, что температура в вашем доме комфортна.