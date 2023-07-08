Эти номера квартир привлекают богатство и счастье
Номера квартир могут оказывать влияние на финансовое положение семьи и приносить счастье. Согласно приметам, некоторые номера могут сигнализировать о проблемах в семье.
Какие номера квартир предвещают богатство, а какие - бедность, читайте ниже.
О чем свидетельствует номер квартиры
Если в номере квартиры двузначное или трехзначное число, его нужно упростить. Для этого подытожите все цифры. К примеру, если вы живете в квартире 25, то добавьте эти числа: 5 + 2 = 7.
Число 1
Жизнь в такой квартире оказывает положительное влияние на людей, помогает начать новую жизнь и реализовать свои мечты. Потому людям с таким номером квартиры особенно повезло.
Число 2
Владельцами этого номера квартиры идеально могут стать молодожены, поскольку они укрепят свои отношения и смогут дождаться пополнения.
Число 3
Приметы свидетельствуют, что люди из таких квартир могут быть слишком расточительными, они не умеют экономить. Поэтому следует быть осторожными.
Число 4
В таких квартирах всегда будет спокойно и безопасно. Владельцы будут жить в мире и согласии.
Число 5
Согласно примете, квартиры с этой цифрой очень благоприятны для жизни с хорошей энергетикой и положительной энергией.
Число 6
Существует мнение, что в таких квартирах живут успешные и богатые люди, которых ждет богатство и финансовый характер. Поэтому если у вас такой номер квартиры, вам повезло.
Число 7
В таком жилище всегда царит покой и уют. Оно подходит для спокойных, склонных к самоанализу людей.
Число 8
В такой квартире энергетика отрицательна. Там будут часто водиться скандалы и конфликты.
Число 9
Жители квартиры будут активные с предпринимательскими и лидерскими качествами. Они будут упорно работать и достигать своих целей.
Что нельзя держать в квартире
Старые швабры и веники
В давние времена веник считался эффективным средством против нечисти, с помощью него проводили обряды. Сейчас веник - это просто инструмент для уборки, поэтому он должен быть чистым.
Если у вас есть старый веник, доставшийся от кого-то - выбросьте и купите новый.
Чужие вещи
Любой предмет, принадлежащий другому человеку, хранит в себе его энергетику.
Поэтому лучше у себя дома такие изделия не хранить, иначе рискуете привлечь в жизнь болезни, страдания и беды.
Сувениры
Квартиры, в которых есть ненужные штучки, собирающие пыль, накапливают отрицательную энергетику. Они препятствуют энергетическим потокам, блокируют положительную энергию, а вам отдают только отрицательную.
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