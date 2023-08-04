Вот что будет, если употреблять алкоголь каждый день

Частое употребление алкоголя может стать серьезной проблемой, которая влияет не только на здоровье вашего организма, но и разрушает вашу жизнь.
Что будет, если начать пить каждый день, рассказал врач Юрий Габорец в TikTok.
По словам, врача ежедневное употребление алкоголя - это уже развитие алкогольной зависимости.
"Когда уже повод не нужен. И ставится цель не только выпить каждый день, а выпить где-нибудь и в любое время", - говорит специалист.
Люди теряют семью, работу, родственников и здоровье.
Юрий Габорец утверждает, что выпивка убивает в мозгу личность, силу воли и дух. И человеку уже ничего не нужно, кроме как выпить.
Очень многие люди, имеющие зависимость, клянутся себе, что утром не будут пить. И это будет повторяться снова и снова, "вплоть до цирроза".
Юрий Габорец утверждает, что в таком случае без лечения не обойтись.
"Первое - это кодировка, гипноз. Второе - найти хорошего нарколога и закрепить результат подшивкой не менее чем на год", - утверждает медик.
Главное - искреннее желание, и вера, что вы справитесь с зависимостью.
Юрий Габорец отмечает, что "безопасной дозы" фактически не существует. Потому что такое маленькое количество спиртного уже скоро перестает удовлетворять 90% людей.
Безопасную дозу трудно контролировать. После приема минимума алкоголя отключаются центры контроля и человек постепенно спивается.
Ранее врач рассказал также, что случится с организмом мужчины и женщины, если часто употреблять пиво.
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