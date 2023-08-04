Вот что будет, если употреблять алкоголь каждый день

Алкоголь каждый день - можно или нет

По словам, врача ежедневное употребление алкоголя - это уже развитие алкогольной зависимости.

"Когда уже повод не нужен. И ставится цель не только выпить каждый день, а выпить где-нибудь и в любое время", - говорит специалист.

Люди теряют семью, работу, родственников и здоровье.

Как выпивка влияет на человека

Юрий Габорец утверждает, что выпивка убивает в мозгу личность, силу воли и дух. И человеку уже ничего не нужно, кроме как выпить.

Очень многие люди, имеющие зависимость, клянутся себе, что утром не будут пить. И это будет повторяться снова и снова, "вплоть до цирроза".

Что делать, если начали пить каждый день

Юрий Габорец утверждает, что в таком случае без лечения не обойтись.

"Первое - это кодировка, гипноз. Второе - найти хорошего нарколога и закрепить результат подшивкой не менее чем на год", - утверждает медик.

Главное - искреннее желание, и вера, что вы справитесь с зависимостью.

Есть ли безопасная дозировка?

Юрий Габорец отмечает, что "безопасной дозы" фактически не существует. Потому что такое маленькое количество спиртного уже скоро перестает удовлетворять 90% людей.

Безопасную дозу трудно контролировать. После приема минимума алкоголя отключаются центры контроля и человек постепенно спивается.