RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вот что будет, если употреблять алкоголь каждый день

Можно ли каждый день употреблять алкоголь (фото: Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Частое употребление алкоголя может стать серьезной проблемой, которая влияет не только на здоровье вашего организма, но и разрушает вашу жизнь.

Что будет, если начать пить каждый день, рассказал врач Юрий Габорец в TikTok.

Алкоголь каждый день - можно или нет

По словам, врача ежедневное употребление алкоголя - это уже развитие алкогольной зависимости.

"Когда уже повод не нужен. И ставится цель не только выпить каждый день, а выпить где-нибудь и в любое время", - говорит специалист.

Люди теряют семью, работу, родственников и здоровье.

Как выпивка влияет на человека

Юрий Габорец утверждает, что выпивка убивает в мозгу личность, силу воли и дух. И человеку уже ничего не нужно, кроме как выпить.

Очень многие люди, имеющие зависимость, клянутся себе, что утром не будут пить. И это будет повторяться снова и снова, "вплоть до цирроза".

Что делать, если начали пить каждый день

Юрий Габорец утверждает, что в таком случае без лечения не обойтись.

"Первое - это кодировка, гипноз. Второе - найти хорошего нарколога и закрепить результат подшивкой не менее чем на год", - утверждает медик.

Главное - искреннее желание, и вера, что вы справитесь с зависимостью.

Есть ли безопасная дозировка?

Юрий Габорец отмечает, что "безопасной дозы" фактически не существует. Потому что такое маленькое количество спиртного уже скоро перестает удовлетворять 90% людей.

Безопасную дозу трудно контролировать. После приема минимума алкоголя отключаются центры контроля и человек постепенно спивается.

Ранее врач рассказал также, что случится с организмом мужчины и женщины, если часто употреблять пиво.

Читайте также, каким образом алкоголь может повышать риск аллергии.

Читайте РБК-Украина в Google News
лікарівредные привычки