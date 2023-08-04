Ось що буде, якщо вживати алкоголь щодня

Алкоголь щодня - можна чи ні

За словами, лікаря щоденне вживання алкоголю - це вже розвиток алкогольної залежності.

"Коли вже привід не потрібен. І ставиться ціль не тільки випити кожного дня, а випити будь-де і будь-коли", - каже фахівець.

Люди втрачають сім’ю, роботу, родичів та здоров’я.

Як випивка впливає на людину

Юрій Габорець стверджує, що випивка вбиває в мозку особистість, силу волі та дух. І людині вже нічого не треба, окрім як випити.

Дуже багато людей, які мають залежність, клянуться собі, що зранку не будуть пити. І це буде повторюватися знову і знову, "аж до цирозу".

Що робити, якщо почали пити щодня

Юрій Габорець стверджує, що в такому разі без лікування вже не обійтися.

"Перше - це кодування, гіпноз. Друге - знайти хорошого нарколога і закріпити результат підшивкою не менше, ніж на рік", - стверджує медик.

Головне - щире бажання, і віра, що ви впораєтеся з залежністю.

Чи є безпечна доза?

Юрій Габорець наголошує, що "безпечної дози" фактично не існує. Тому що така маленька кількість спиртного вже скоро перестає задовольняти 90% людей.

Безпечну дозу важко контролювати. Після прийому мінімуму алкоголю відключаються центри контролю і людина поступово спивається.