Ось що буде, якщо вживати алкоголь щодня

Часте вживання алкоголю може стати серйозною проблемою, яка впливатиме не тільки на здоров'я вашого організму, але й руйнувати ваше життя.
Що буде, якщо почати пити щодня, розповів лікар Юрій Габорець в TikTok.
За словами, лікаря щоденне вживання алкоголю - це вже розвиток алкогольної залежності.
"Коли вже привід не потрібен. І ставиться ціль не тільки випити кожного дня, а випити будь-де і будь-коли", - каже фахівець.
Люди втрачають сім’ю, роботу, родичів та здоров’я.
Юрій Габорець стверджує, що випивка вбиває в мозку особистість, силу волі та дух. І людині вже нічого не треба, окрім як випити.
Дуже багато людей, які мають залежність, клянуться собі, що зранку не будуть пити. І це буде повторюватися знову і знову, "аж до цирозу".
Юрій Габорець стверджує, що в такому разі без лікування вже не обійтися.
"Перше - це кодування, гіпноз. Друге - знайти хорошого нарколога і закріпити результат підшивкою не менше, ніж на рік", - стверджує медик.
Головне - щире бажання, і віра, що ви впораєтеся з залежністю.
Юрій Габорець наголошує, що "безпечної дози" фактично не існує. Тому що така маленька кількість спиртного вже скоро перестає задовольняти 90% людей.
Безпечну дозу важко контролювати. Після прийому мінімуму алкоголю відключаються центри контролю і людина поступово спивається.
Раніше лікар розповів також, що трапиться з організмом чоловіка та жінки, якщо часто вживати пиво.
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