Нужно ли включать поворот на главной дороге: это должны знать водители

В Украине для того, чтобы получить водительское удостоверение, нужно сдать экзамен в автошколе. Не все водители знают, когда нужно включать показатель поворота, а когда нет. Особенно это касается перекрестков, на которых меняется направление главной дороги.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, когда нужно включать поворотник во время движения по главной дороге.

Когда включать поворот

Заранее включать световую сигнализацию не следует - это может быть опасным.

К примеру, если вам нужно повернуть на второй поворот и вы заранее включите поворот, то водитель в первом выезде подумает, что авто поворачивает в его поворот и начнет уезжать. В результате это может привести к ДТП.

Если мы собираемся остановиться за перекрестком, не следует включать поворот заранее, его нужно включить непосредственно на перекрестке или после него.

Даже если водитель добросовестно использует поворотник, его могут ждать неприятности. К примеру, если он слишком поздно включит поворотник.

Поздно - это несколько метров до поворота, ведь никто не успеет среагировать.

Правила дорожного движения требуют включать поворотники:

в 50 метрах по городу

в 150 метрах на трассе

Нужно ли включать поворот на главной дороге

В соответствии с п. 9.2 ПДД Украины водитель должен подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления перед началом движения, остановкой и перед перестройкой, поворотом или разворотом.

Далее водителю нужно выяснить: впереди изгиб главной дороги с примыканием второстепенного или У-образного перекрестка.

В частности, это и дает понять, совершает ли он маневр, продолжая движение по главной дороге, или съезжает с нее.

Пример 1

Например, если есть сочетание знаков и водитель собирается двигаться по главной дороге, следовательно, будет совершать на перекрестке маневр правого или левого поворота, то включать поворот нужно.

Однако если нужно двигаться прямо (съехать прямо на второстепенную дорогу), то подавать сигнал световым указателем поворота не надо.

Когда водитель должен включать поворот на главной дороге (фото: t.me/kyivpatrol)

Пример 2

Патрульные говорят, если водитель будет двигаться по главной дороге, то ему нужно подавать сигнал правым указателем поворота, поскольку он будет совершать маневр правого поворота. К тому же это не зависит от угла примыкания дорог.

Однако, если ему нужно съехать на второстепенную, то есть двигаться прямо - указатель поворота не трогать.

Когда водитель должен включать поворот на главной дороге (фото: t.me/kyivpatrol)

Пример 3

На данном знаке указан изгиб дороги. Это перекресток со сложной конфигурацией. Таблички перед этим перекрестком могло и не быть.

Ее установили, чтобы водители могли заранее знать, что главная дорога с изгибом.

В этом случае, продолжая движение по главной дороге, подавать сигнал световым указателем поворота не надо.

Но если водитель собирается съехать на второстепенную дорогу, то будет совершать маневр левого поворота и подъезжая к перекрестку необходимо об этом сигнализировать.

Когда водитель должен включать поворот на главной дороге (фото: t.me/kyivpatrol)