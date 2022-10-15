Вот какую консервацию есть нельзя, чтобы не отравиться

Многие люди консервируют на зиму любимые овощи и фрукты. Однако при неправильном хранении продукты могут испортиться. Важно знать, какую консервацию нельзя есть, чтобы не отравиться.

В зависимости от продуктов, которые вы храните в банках, следует обратить внимание на то, как они хранятся. Все продукты нужно хранить по-разному во избежание размножения вредных для здоровья бактерий.

Чтобы банки простояли подольше, нужно их правильно стерилизовать, чтобы они должным образом хранили пищу.

Как узнать, что еда в консервации испортилась

Куполообразная банка

Еда в банке больше не съедобна, если вы обнаружите, что крышка полностью куполообразна. Также, если есть пена или еда, выдает неприятный запах, то ее больше есть нельзя.

В этом случае немедленно выбросьте банку и не пытайтесь съесть находящуюся внутри еду. Если в банки неплотная крышка, выбросьте ее также, поскольку в пище может присутствовать токсин, вызывающий ботулизм. В конце тщательно вымойте руки и все поверхности кухни во избежание пищевого отравления.

Как правильно стерилизовать банки

Чтобы ваши банки для хранения прослужили долго, необходима правильная стерилизация. Для этого прокипятите стеклянные банки в течение 5–10 минут, затем поставьте их дном вверх, чтобы они высохли, прежде чем наполнить их продуктами для консервирования. Доведите еду до 100 градусов, чтоб она была полностью стерильной.

На купленной консервации из магазина есть дата годности. Однако эти сроки можно превышать без риска пищевого отравления. Не считая того, если банка раздулась, это означает, что еда начала бродить и гниет.