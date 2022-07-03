Консервація огірків на зиму: як робити закрутки, щоб банки не "стріляли"
Закрутки з огірками на зиму є одними з найпоширеніших консервацій у господинь. При цьому багатьом доводиться стикатися з проблемами, що через навіть незначні помилки при процесі банки потім починають "стріляти", вміст мутніє, в овочів псується смак.
Корисні поради про консервацію огірків і різні способи стерилізації банок наводить pelensky.pro.
Як консервувати огірки, щоб банки не вибухали
Потрібно заливати всю банку приготованим розчином до країв, щоб в ємність не потрапляло повітря - інакше це може привести до швидкого розмноження аеробних бактерій.
Частою причиною попадання повітря в закрутку стає проблеми з закаточною машинкою, через що кришки прилягають негерметично. Це загрожує помутнінням заготовки, втратою своїх властивостей. Щоб перевірити герметичність, треба перевернути готову закрутку догори ногами та перевірити - чи з'являються бульбашки.
Можуть бути порушення технології приготування розсолу або маринаду. При нестачі основних консервантів (солі, цукру та оцту) вміст мутніє, а самі огірки з часом зіпсуються.
Через порушення технологія стерилізації банок на внутрішніх стінках залишаються мікроорганізми. Зволікати з термінами укладання заготовок всередину не можна навіть при правильно проведеній процедурі стерилізації - на поверхні все одно можуть з'являтися бактерії.
Варто також враховувати, що і самі огірки можуть підвести. Так, не бажано збирати урожай в дощову погоду, а перед початком консервації потрібно замочувати огірки у воді протягом 3 годин, ретельно промивати овочі. Якщо помічаєте будь-які ознаки гниття - для закрутки бракуйте.
Ідеально приготовлена консервація має бути прозорою, але не каламутною. Проте не варто відразу позбавлятися від заготовки, якщо помітили помутніння. Так, недавно закручені вживати в їжу можна, якщо смак нормальний, а ось старі огірки з помутнілим розсолом - в жодному разі, позаяк є ризик розвитку ботулізму.
Стерилізація заготовок в каструлі з водою
Такий спосіб часто використовують для скляних банок об'ємом до 1 літра включно. Краще брати для стерилізації великий емальований бак. Далі - за такою процедурою:
- на дно каструлі постеліть тканину
- встановіть на неї банки горловинами вгору
- налийте холодну воду так, щоб вона з невеликим запасом покривала скляні банки
- поставте каструлю з банками на вогонь і доведіть до кипіння
- продовжуйте кип'ятити на повільному вогні протягом 15 хвилин
- разом з банками там же стерилізують і кришки.
Високі банки, які вода не повністю покриває, можна покласти горизонтально.
Стерилізація банок парою
Для такого способу буде потрібна широка каструля, металева решітка і скляні банки. Ось інструкція:
- воду в каструлі доведіть до кипіння
- встановіть на поверхні металеву решітку і поставте на неї банки шийкою вниз
- конденсат покриє всю внутрішню поверхню скляних банок - стерилізація триває 6-10 хвилин
- банки знімають з решіток і ставлять в тому ж положенні на чистий рушник.
Стерилізація в каструлі
Подібний спосіб більше підходить для невеликих заготовок. Процедура така:
- гарячі заготовки потрібно розкласти по чистим банкам
- зверху їх слід нещільно прикрити кришками
- заповнені банки переносять в каструлю з теплою водою
- вода повинна покривати майже всю банку - головне, щоб не потрапляла всередину, навіть при кип'ятінні
- заготовки в тарі об'ємом 0,5 літра слід кип'ятити близько 15 хвилин, відповідно 1-літрові - пів години
- після закінчення кип'ятіння банки виймаємо і тут же закочуємо кришками.
Стерилізація банок в духовці
Метод з газовою духовкою дозволяє прискорити процес стерилізації від 10 до 30 хвилин, можна розмістити в духовці банок побільше, і під час процедури знищуються повністю всі мікроорганізми. Як це робити:
- вимиті банки розмістіть в духовці на невеликій відстані одна від одної (можна ставити як на денце, так і на шийку)
- спочатку вогонь в духовці запалюють несильний (орієнтуйтеся до +50 градусів)
- при такій температурі банки потрібно потримати 5-10 хвилин
- тепер можна збільшити температуру до +180 градусів
- так банки слід тримати в духовці ще 5-10 хвилин
- в цілому для стерилізації металевих кришок без гумового кільця в духовці потрібно 10 хвилин
- для банок від 0,5 до 0,75 літра - 10 хвилин, для 1-літрових - 15 хвилин, для 1,5 - 2 літрових - 20 хвилин, для 3-літрових - пів години
- після закінчення стерилізації вимкніть вогонь в духовці та трохи відкрийте дверцята.
Гарячі заготовки слід розкладати по гарячим (теплим) банкам, інакше ефект від стерилізації може звестися до нуля.
Нагадаємо, перед цим ми розповідали, які помилки при засолюванні огірків можуть зіпсувати закуску.
А також описували, як приготувати малосольні огірки, які будуть готові вже через 12 годин.