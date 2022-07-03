Консервація огірків на зиму: як робити закрутки, щоб банки не "стріляли"

Закрутки з огірками на зиму є одними з найпоширеніших консервацій у господинь. При цьому багатьом доводиться стикатися з проблемами, що через навіть незначні помилки при процесі банки потім починають "стріляти", вміст мутніє, в овочів псується смак.

Як консервувати огірки, щоб банки не вибухали

Потрібно заливати всю банку приготованим розчином до країв, щоб в ємність не потрапляло повітря - інакше це може привести до швидкого розмноження аеробних бактерій.

Частою причиною попадання повітря в закрутку стає проблеми з закаточною машинкою, через що кришки прилягають негерметично. Це загрожує помутнінням заготовки, втратою своїх властивостей. Щоб перевірити герметичність, треба перевернути готову закрутку догори ногами та перевірити - чи з'являються бульбашки.

Можуть бути порушення технології приготування розсолу або маринаду. При нестачі основних консервантів (солі, цукру та оцту) вміст мутніє, а самі огірки з часом зіпсуються.

Через порушення технологія стерилізації банок на внутрішніх стінках залишаються мікроорганізми. Зволікати з термінами укладання заготовок всередину не можна навіть при правильно проведеній процедурі стерилізації - на поверхні все одно можуть з'являтися бактерії.

Варто також враховувати, що і самі огірки можуть підвести. Так, не бажано збирати урожай в дощову погоду, а перед початком консервації потрібно замочувати огірки у воді протягом 3 годин, ретельно промивати овочі. Якщо помічаєте будь-які ознаки гниття - для закрутки бракуйте.

Ідеально приготовлена консервація має бути прозорою, але не каламутною. Проте не варто відразу позбавлятися від заготовки, якщо помітили помутніння. Так, недавно закручені вживати в їжу можна, якщо смак нормальний, а ось старі огірки з помутнілим розсолом - в жодному разі, позаяк є ризик розвитку ботулізму.

Стерилізація заготовок в каструлі з водою

Такий спосіб часто використовують для скляних банок об'ємом до 1 літра включно. Краще брати для стерилізації великий емальований бак. Далі - за такою процедурою:

на дно каструлі постеліть тканину

встановіть на неї банки горловинами вгору

налийте холодну воду так, щоб вона з невеликим запасом покривала скляні банки

поставте каструлю з банками на вогонь і доведіть до кипіння

продовжуйте кип'ятити на повільному вогні протягом 15 хвилин

разом з банками там же стерилізують і кришки.

Високі банки, які вода не повністю покриває, можна покласти горизонтально.

Стерилізація банок парою

Для такого способу буде потрібна широка каструля, металева решітка і скляні банки. Ось інструкція:

воду в каструлі доведіть до кипіння

встановіть на поверхні металеву решітку і поставте на неї банки шийкою вниз

конденсат покриє всю внутрішню поверхню скляних банок - стерилізація триває 6-10 хвилин

банки знімають з решіток і ставлять в тому ж положенні на чистий рушник.

Стерилізація в каструлі

Подібний спосіб більше підходить для невеликих заготовок. Процедура така:

гарячі заготовки потрібно розкласти по чистим банкам

зверху їх слід нещільно прикрити кришками

заповнені банки переносять в каструлю з теплою водою

вода повинна покривати майже всю банку - головне, щоб не потрапляла всередину, навіть при кип'ятінні

заготовки в тарі об'ємом 0,5 літра слід кип'ятити близько 15 хвилин, відповідно 1-літрові - пів години

після закінчення кип'ятіння банки виймаємо і тут же закочуємо кришками.

Стерилізація банок в духовці

Метод з газовою духовкою дозволяє прискорити процес стерилізації від 10 до 30 хвилин, можна розмістити в духовці банок побільше, і під час процедури знищуються повністю всі мікроорганізми. Як це робити:

вимиті банки розмістіть в духовці на невеликій відстані одна від одної (можна ставити як на денце, так і на шийку)

спочатку вогонь в духовці запалюють несильний (орієнтуйтеся до +50 градусів)

при такій температурі банки потрібно потримати 5-10 хвилин

тепер можна збільшити температуру до +180 градусів

так банки слід тримати в духовці ще 5-10 хвилин

в цілому для стерилізації металевих кришок без гумового кільця в духовці потрібно 10 хвилин

для банок від 0,5 до 0,75 літра - 10 хвилин, для 1-літрових - 15 хвилин, для 1,5 - 2 літрових - 20 хвилин, для 3-літрових - пів години

після закінчення стерилізації вимкніть вогонь в духовці та трохи відкрийте дверцята.

Гарячі заготовки слід розкладати по гарячим (теплим) банкам, інакше ефект від стерилізації може звестися до нуля.