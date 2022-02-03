Ароматна піца вдома за 10 хвилин: простий рецепт приготування без духовки
Фото: Піца вдома за 10 хвилин (pixabay.com)
Приготувати піцу вдома не складе для вас труднощів. Якщо у вас немає духовки - теж немає проблем.
Рецептом випічки поділилася в Instagram блогер під назвою Смачні рецепти.
Інгредієнти:
- Яйця-1 шт
- Сметана-5 ст. л
- Борошно-5 ст. л
- Кетчуп
- Ковбаса
- Помідор
- Гострий перчик
- Сир
У начинку ви можете покласти що захочете, фантазуйте.
Покроковий рецепт приготування
Приготуйте тісто. Для цього змішайте яйце, сметану і борошно в ємності. Замішайте вінчиком тісто, воно повинно вийти, як густа сметана.
На скороводу вилийте тісто і під кришкою готуйте хвилин 5, потім переверніть і змастіть томатом або кетчупом, додайте начинку і в самому кінці сир. Готуйте, поки сир не розплавиться. Швидка піца готова!