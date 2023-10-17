Вот какие вещи можно давно выбросить из ванной комнаты и освободить много места

Шкафчики и полочки ванной - универсальное место для хранения сотни мелочей, от зубной пасты до мыла и косметики. И именно эти места могут стать настоящей "черной дырой" для вещей, которыми мы больше не пользуемся или о которых мы благополучно забываем. И весь этот хлам накапливается, существенно затрудняя нам поиск действительно необходимых предметов.

Какие вещи можно смело убрать из своей ванной комнаты и освободить много места, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Real Simple.

Одноразовые пробники

Крошечный кусок мыла из отеля, в котором вы останавливались три года назад, дорожная бутылка лосьона с цветочным ароматом, пробник ночного крема, подаренный вам в магазине год назад - все эти предметы небольшие, но они в целом они занимают очень много места.

Сложите их все в одну коробку и разберите, что вам действительно нужно, а что уже давно должно отправиться в мусорное ведро. Если подарочные шампуни или гели из отелей вы коллекционируете – выделите для них отдельную коробку.

Предметы, которые вы использовали 1-2 раза

Иногда стоит быть честными сами с собой и признать, что этот дорогой, увлажняющий крем так и не дал необходимого сияния, которого мы ожидали. То же самое произошло с сывороткой против вьющихся волос, которая совершенно не помогла. Мы иногда ошибаемся в выборе косметики и это случается с каждым человеком. Примите свою ошибку, избавьтесь от ненужных вещей и идите дальше.

Испорченные или просроченные туалетные принадлежности

Лавандовый лосьон для тела пахнет бензином, а солнцезащитный крем начал слоится, то это признак, что с ними что-то не так. Если вы не уверены, то проверьте срок годности. Если его нет, то обратите внимание на рисунок в виде банки с номером на обратной стороне. Именно там указано, какой срок годности флакона после его открытия. Если вы не можете вспомнить, когда купили средство, лучше его выбросить и не рисковать.

Ошибки декоративной косметики

В какой-то момент вам захотелось попробовать ярко-синие тени для век. Или неправильно подобрали тональный крем. Вам все это не идет и точно не понадобится в обозримом будущем. Если средство в хорошем состоянии, и вы его не использовали – просто подарите кому-то. Или выбрасывайте без сожаления.

Лекарства с истекшим сроком годности

Мазь от сыпи, глазные капли, свечи или кремы, которые вы больше не используете – все это занимает много места в вашем шкафчике в ванной. Также обратите внимание на срок годности разных препаратов – не стоит хранить то, чем вы уже точно пользоваться не станете.

Ватные шарики

Пакет с ватными шариками или ватой хранится почему-то во многих ванных комнатах. И не используется. Потому что сейчас все используют ватные диски, а для макияжа – поролоновые губки, спонжи и многое другое. Выбросьте их и не тратьте на них больше деньги.

Гаджеты, которые вы когда-то использовали

Инструмент для отбеливания зубов с синей лампой, бритвенный станок, специальная массажная щетка для лица, валики для щек или расчески для бровей – часто мы покупаем такие вещи и потом ими почти не пользуемся. Или пользуемся очень редко. Переберите такие гаджеты и выберите те, которые используете хотя бы иногда. Сложите их в отдельную коробку.