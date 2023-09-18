ua en ru
Пн, 18 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Опасность бытовой химии. Дерматолог назвала компоненты, вызывающие аллергию: список

Понедельник 18 сентября 2023 13:03
UA EN RU
Опасность бытовой химии. Дерматолог назвала компоненты, вызывающие аллергию: список Что нужно знать об аллергии на моющие средства (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко
Эксперт: Ольга Тарнавская

Каждый из нас ежедневно использует бытовую химию, которая потенциально может представлять угрозу здоровью. Такие средства способны вызвать серьезные аллергические реакции, которые ни в коем случае нельзя игнорировать.

Дерматолог Ольга Тарнавская рассказала в комментарии РБК-Украина, как распознать аллергию на бытовую химию, что делать при ее проявлениях и как выбрать безопасные моющие средства.

Кому больше всего угрожает аллергия на бытовую химию

"Аллергия на моющие средства нередко появляется у людей, работа которых связана с постоянным контактом с химическими веществами. К ней подвержены продавцы в магазинах бытовой химии, специалисты предприятий по производству уборочных средств, работники, осуществляющие хранение и доставку такой продукции, уборщики общественных помещений", - объясняет врач.

Чаще всего аллергию провоцируют следующие компоненты:

  • поверхностно-активные вещества
  • фосфаты
  • оптические отбеливатели
  • хлор
  • аммиак
  • формальдегиды
  • нитробензол
  • нефтяные дистилляты
  • фенолы и крезолы
  • искусственные ароматизаторы

"Аллергия на моющие средства для посуды и стирки встречается почти так же часто, как пищевая аллергия. Проявляется она при непосредственном контакте с кожей рук во время мытья посуды, уборки или стирки средством, которым вы раньше не пользовались. Она может возникать, если остатки моющего средства остались на посуде, предметах или в волокнах ткани во время стирки", - говорит Тарнавская.

Также аллергия проявляется при вдыхании частиц моющего средства при использовании, или если средство хранится в плохо закрытой или дырявой упаковке, или оно хранится вместе с пищевыми продуктами, и его частицы попадают в пищу.

Опасность бытовой химии. Дерматолог назвала компоненты, вызывающие аллергию: списокПотенциально опасные вещества в бытовой химии (фото: svitppt.com.ua)

Какие признаки указывают на аллергию на бытовую химию

"Симптомы аллергической реакции на моющее средство могут проявиться спустя несколько часов после контакта", - говорит дерматолог.

Аллергию на моющее средство можно заподозрить по следующим признакам:

  • сухость, покраснение и шелушение кожи
  • кожный зуд
  • может возникать сыпь как при крапивнице
  • появление "пузырьков" на теле, наполненных лопающейся жидкостью, вызывающей боль
  • реакцией дыхательных путей, таких как насморк, кашель, заложенность носа
  • тяжелые расстройства функционирования внутренних органов

"Если после использования моющего средства вы столкнулись с симптомами, похожими на аллергию, немедленно прекратите контакт с этим продуктом, помойте руки и лицо, проветрите помещение. Запечатайте герметично подозрительное средство или вынесите его из квартиры", - объясняет врач.

Тарнавская также рекомендует принять таблетку от аллергии, прополоскать посуду чистой водой, а также промыть предметы, на которых могли остаться следы моющего средства.

"Если симптомы аллергии приобрели угрожающий характер, немедленно вызывайте скорую помощь", - отмечает дерматолог.

Как можно обезопасить себя от бытовой аллергии

"Машинную стирку лучше проводить специальными гипоаллергенными средствами без синтетических компонентов. Бытует мнение, что без агрессивно действующих веществ пятна и сильные загрязнения не выстираются, поэтому нужно смириться с негативными последствиями использования синтетических моющих средств. Но это не правда", - говорит Тарнавская.

Она объясняет, что и без отбеливателей, хлора, фосфатов, ароматизаторов и других опасных ингредиентов можно эффективно удалить загрязнение и не подвергать себя риску появления аллергии.

"Не все моющие средства, которые называются гипоаллергенными, действительно не вызывают аллергических реакций. Чтобы не ошибиться в выборе, нужно внимательно читать состав на упаковке", - говорит врач.

По словам Тарнавской, идеальные средства, не вызывающие аллергию - натуральное мыло, сода, лимонная кислота.

"Они абсолютно безопасны. Если у вас аллергия на моющие средства для мытья посуды, уборки и стирки, выбирайте только безопасную гипоаллергенную продукцию", - советует дерматолог.

Раньше мы писали о том, что будет, если слишком много употреблять витамина D.

Читайте также о том, почему нельзя злоупотреблять орехами и какие от этого последствия.

Читайте РБК-Украина в Google News
лікарі Советы врача