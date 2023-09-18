Опасность бытовой химии. Дерматолог назвала компоненты, вызывающие аллергию: список

Каждый из нас ежедневно использует бытовую химию, которая потенциально может представлять угрозу здоровью. Такие средства способны вызвать серьезные аллергические реакции, которые ни в коем случае нельзя игнорировать.

Дерматолог Ольга Тарнавская рассказала в комментарии РБК-Украина, как распознать аллергию на бытовую химию, что делать при ее проявлениях и как выбрать безопасные моющие средства.

Кому больше всего угрожает аллергия на бытовую химию

"Аллергия на моющие средства нередко появляется у людей, работа которых связана с постоянным контактом с химическими веществами. К ней подвержены продавцы в магазинах бытовой химии, специалисты предприятий по производству уборочных средств, работники, осуществляющие хранение и доставку такой продукции, уборщики общественных помещений", - объясняет врач.

Чаще всего аллергию провоцируют следующие компоненты:

поверхностно-активные вещества

фосфаты

оптические отбеливатели

хлор

аммиак

формальдегиды

нитробензол

нефтяные дистилляты

фенолы и крезолы

искусственные ароматизаторы

"Аллергия на моющие средства для посуды и стирки встречается почти так же часто, как пищевая аллергия. Проявляется она при непосредственном контакте с кожей рук во время мытья посуды, уборки или стирки средством, которым вы раньше не пользовались. Она может возникать, если остатки моющего средства остались на посуде, предметах или в волокнах ткани во время стирки", - говорит Тарнавская.

Также аллергия проявляется при вдыхании частиц моющего средства при использовании, или если средство хранится в плохо закрытой или дырявой упаковке, или оно хранится вместе с пищевыми продуктами, и его частицы попадают в пищу.

Потенциально опасные вещества в бытовой химии (фото: svitppt.com.ua)

Какие признаки указывают на аллергию на бытовую химию

"Симптомы аллергической реакции на моющее средство могут проявиться спустя несколько часов после контакта", - говорит дерматолог.

Аллергию на моющее средство можно заподозрить по следующим признакам:

сухость, покраснение и шелушение кожи

кожный зуд

может возникать сыпь как при крапивнице

появление "пузырьков" на теле, наполненных лопающейся жидкостью, вызывающей боль

реакцией дыхательных путей, таких как насморк, кашель, заложенность носа

тяжелые расстройства функционирования внутренних органов

"Если после использования моющего средства вы столкнулись с симптомами, похожими на аллергию, немедленно прекратите контакт с этим продуктом, помойте руки и лицо, проветрите помещение. Запечатайте герметично подозрительное средство или вынесите его из квартиры", - объясняет врач.

Тарнавская также рекомендует принять таблетку от аллергии, прополоскать посуду чистой водой, а также промыть предметы, на которых могли остаться следы моющего средства.

"Если симптомы аллергии приобрели угрожающий характер, немедленно вызывайте скорую помощь", - отмечает дерматолог.

Как можно обезопасить себя от бытовой аллергии

"Машинную стирку лучше проводить специальными гипоаллергенными средствами без синтетических компонентов. Бытует мнение, что без агрессивно действующих веществ пятна и сильные загрязнения не выстираются, поэтому нужно смириться с негативными последствиями использования синтетических моющих средств. Но это не правда", - говорит Тарнавская.

Она объясняет, что и без отбеливателей, хлора, фосфатов, ароматизаторов и других опасных ингредиентов можно эффективно удалить загрязнение и не подвергать себя риску появления аллергии.

"Не все моющие средства, которые называются гипоаллергенными, действительно не вызывают аллергических реакций. Чтобы не ошибиться в выборе, нужно внимательно читать состав на упаковке", - говорит врач.

По словам Тарнавской, идеальные средства, не вызывающие аллергию - натуральное мыло, сода, лимонная кислота.

"Они абсолютно безопасны. Если у вас аллергия на моющие средства для мытья посуды, уборки и стирки, выбирайте только безопасную гипоаллергенную продукцию", - советует дерматолог.