Действительно ли можно "поднять иммунитет" таблетками: это должны знать все

Пандемия, война в Украине и постоянный стресс повлияло на здоровье всех. Большинство пациентов, когда обращаются к врачам, хотят "поднять" иммунитет. Следует знать, помогут ли таблетки это сделать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества " Бережи себе ".

Что следует знать

Доказательные врачи заявляют, что "поднять" иммунитет просто невозможно. Защитная система организма очень сложна и многокомпонентна. Ее части, зависящие от разных факторов, взаимосвязаны на таких уровнях, которые медицина пока даже не до конца понимает.

Поэтому повлиять на иммунитет очень сложно.

Работают ли иммуномодуляторы и иммуностимуляторы

В большинстве случаев - нет. Предпочтительно эти препараты не имеют доказательной эффективности. В лучшем случае, не несут и вреда организму.

"Однако точно удешевят ваш кошелек, ведь часто они недешевы. А курсы, которыми рекомендуют их принимать - долговременные", - говорят врачи.

Есть ли препараты, влияющие на иммунитет

Это узкоспециализированные лекарства, которые назначают людям с врожденными или приобретенными иммунодефицитами, онкологическими заболеваниями, аутоиммунными процессами и т.д.

Такое лекарство модулируют, то есть определенным образом изменяют эффект действия иммунной системы человека - усиливают или ослабляют ее. Такие препараты оказывают влияние на конкретные факторы иммунитета.

Речь идет о серьезных, клинически диагностированных состояниях, при которых у человека есть нарушение работы или недостаток конкретных звеньев защитных механизмов.

Что еще может влиять на иммунитет

Сопротивляемость организма к вирусам и бактериям у большинства людей уменьшается из-за таких факторов:

хронический стресс

недостаток сна и нарушенный режим дня

постоянная усталость, в частности от интеллектуальной работы

малоподвижный образ жизни

регулярные переохлаждения

нехватка витаминов

сопутствующие хронические заболевания

Как поддержать защитную функцию организма

Специалисты говорят, что иммунная система способна в основном корректировать себя сама.

Однако если силы тела тратятся нерационально на выживаемость при стрессе, при чрезмерной усталости, из-за неправильного питания и при отсутствии физической активности, то на поддержание иммунитета не остается ресурсов.

Чтобы улучшить сопротивляемость организма, нужно создать благоприятные условия, а именно:

достаточно спать

избегать стрессов

сбалансированно питаться

быть активными, двигаться

достаточно отдыхать

Дополнительную приемку витаминов преимущественно не рекомендуют, кроме витамина D. В других случаях почти всегда вы можете получить необходимые вещества из пищевых продуктов.

Физические упражнения тоже не обязательно должны быть тяжелыми - достаточно много гулять, делать базовую зарядку утром или же заниматься любым спортом, который приятен именно вам.

Следует не тратить деньги на неэффективные препараты - лучше запланировать приятную прогулку с близкими.