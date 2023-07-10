Похожа на сорняк. Названа специя, которая будет омолаживать организм и излечит от болезней

Многие из нас ошибочно принимают это растение просто за сорняк и равнодушно обходят его стороной во время прогулок. А жаль, ведь оно скрывает внутри много ценных свойств. Речь идет о чесночнице черенчатой.

Какое растение не только прекрасно приправляет блюда, но и помогает при многих распространенных заболеваниях после 60 лет, рассказали в издании Przyslijprzepis.

Что известно о чесночнице черешчатой

Это растение происходит из семейства капустных, обычно встречается на опушках лиственных лесов и дорог, иногда также в зарослях и на городских лужайках. Хотя его внешний вид напоминает обычный сорняк, это цельная съедобная трава, которая очень благотворно влияет на весь наш организм.

Чесночница благодаря своему богатому составу, в первую очередь снижает уровень плохого холестерина, а также укрепляет работу нашей иммунной системы, то есть повышает иммунитет. Она также обладает сильным антибактериальным, антисептическим и противогрибковым действием и очень положительно влияет на работу пищеварительной системы.

Это растение также используется в народной медицине для естественной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Растение, собранное в местах, не близких к автомагистралям или местам повышенного движения, эффективно очищает и укрепляет организм, обладает мочегонным и спазмолитическим действием.

Эта трава также может быть отличным растительным средством при простуде, гриппе, а также инфекциях верхних дыхательных путей. Оказывает согревающее и отхаркивающее действие.

Применение на кухне

Эта трава немного терпкая, острая, имеет заметный чесночный аромат. На вкус немного напоминает свежую рукколу или жареный чеснок. После приготовления она становится немного пресной, поэтому рекомендуется есть ее листья и молодые побеги в сыром виде.

Они прекрасны в качестве дополнения к паштетам, летним салатам, творогу, а также к супам, мясным блюдам и соусам. Они добавят свежести и чуть более острого вкуса.

Из мелко нарезанных листьев этого растения, добавленных в тесто, получится вкусный чесночный хлеб. На его основе также можно приготовить питательный и полезный творожный завтрак. Вы можете легко сделать домашнюю горчицу из семян травы.