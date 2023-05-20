Будет идеальный порядок: какие вещи в шкафу обязательно должны висеть на вешалках

Некоторые предметы одежды следует хранить сложенными в шкафу, в то время как другие нужно вешать на вешалки. Это поможет их не помять и увеличится место в шкафу.

Какие вещи должны висеть на вешалке - читайте на Styler ниже .

Шелковая и шифоновая одежда

Одежду из такого материала, а это, как правило, платья, юбки и блузки, следует хранить, развесив на вешалках. Так вы можете не беспокоиться о том, что вещи помнутся.

Льняная одежда

Еще один материал, который склонен к появлению складок и изломов - лен. Такие вещи следует хранить в шкафу на вешалке. Правильное хранение может сэкономить ваше время и силы во время глажки.

Костюмы

Важно использовать вешалки для хранения брючных костюмов. Как вариант - развесьте их в прямом положении, воспользовавшись специальными крючками по бокам.

Верхняя одежда

Куртки также часто мнутся, поэтому просто необходимо вешать их на вешалки. Лучше всего, если вы выделите для хранения верхней одежды отдельный шкаф с вешалками. Храните таким образом шубы, пальто, джинсовки и куртки.

Складывать, а не вешать в шкаф можно джинсы, свитера, футболки, шорты, спортивную одежду. Хлопок, синтетика, шерсть и другие плотные ткани не так сильно мнутся в сложенном виде в шкафу.

Как правильно хранить обувь

Хранить обувь в обычных коробках совершенно не рационально. Все потому, что они занимают много места.

Они могут иметь разную длину и высоту, а за счет такой разницы размера - невозможно их компактно сложить. Однако есть хорошие органайзеры для хранения обуви.

Оборудуйте свое пространство и удивитесь, насколько вам станет комфортно.