Как кошка предсказывает погоду: три прогноза, которым можно верить

Кошки живут рядом с нами уже не одно тысячелетие, но так же остаются несколько загадочными созданиями. Говорят, что они своим поведением могут даже предсказывать погоду. Главное - уметь расшифровать знаки, которые нам невольно подают "пушистики".

Как это сделать - узнайте из материала Styler дальше.

Кошки могут предсказать потепление

Специалисты говорят, что, когда приближается небольшое потепление, кошка любит потягиваться, образуя своим телом дугу.

Если приближается резкое потепление, сонная кошка игриво ложится полукругом.

К солнечной и жаркой погоде питомец любит вытягиваться, как говорится, по струнке. Брюшком вверх животное может лечь даже посреди комнаты.

Кроме того, кошка может искать для сна или просто посидеть более прохладные места, такие как, например, подоконник или холодный кафельный пол.

Похолодание также в компетенции кошки

При приближении холодов кошка подыскивает максимально теплое место в доме: батареи, камин, источники тепла на кухне или колени хозяина.

Животное любит сворачиваться клубком и при этом накрывать нос лапой, а мордочку - хвостом.

Как коты предсказывают дождь

Кошка в преддверии дождя может чаще обычного подходить к миске с водой или больше пить, чем обычно.

Перед дождем животное активно вылизывает хвост, моет и трет уши. Если в сухую погоду питомец начал чихать, то это гарантия того, что дождя не избежать.

Народные погодные приметы о котах: