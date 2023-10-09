Вот как выглядели актеры "Друзей" в первом эпизоде, финале 2004 года и какие они сейчас (фото)

Росс Геллер - Дэвид Швиммер

В сериале Росс был хорошим парнем, которому не везло в любви, но он искренне верил, что найдет свою вторую половинку. Однако по уши влюбился в героиню Дженнифер Энистон Рейчел Грин, сердце которой и завоевал в финале.

С 1994 года Дэвид изменился кардинально, поскольку сейчас он достаточно серьезный человек - режиссер и продюсер.

Дэвид Швиммер в сериале "Друзья" в 1994 году (фото: Кинориум)

Дэвид Швиммер в сериале "Друзья" в 2004 году (фото: Кинориум)

Дэвид Швиммер в 2023 году (фото: instagram.com/_schwim_)

Джоуи Трибиани - Мэтт Леблан

Актер Мэтт Леблан, сыгравший роль харизматичного Джоуи Трибиани. В общем, такое описание ему подходит и в жизни, ведь в 1994 году он был очень привлекательным в роли Джоуи. Так и сейчас в 2023 году он все еще остается харизматичным мужчиной.

Мэтт Леблан в сериале "Друзья" в 1994 году (фото: Кинориум)

Мэтт Леблан в сериале "Друзья" в 2004 году (фото: Кинориум)

Мэтт Леблан в 2023 году (фото: instagram.com/mleblanc)

Чендлер Бинг - Мэттью Перри

Саркастические и всегда меткие шутки Чендлера Бинга, сыгравшего Мэттью Перри, для многих поклонников сериала стали любимыми моментами в нем. И многие зрители до сих пор помнят его таким, каким он был в 1994 году.

Однако сейчас Мэттью выглядит совершенно иным, ведь года идут и люди не молодеют.

Мэттью Перри в сериале "Друзья" в 1994 году (фото: Кинориум)

Мэттью Пэрри в сериале "Друзья" в 2004 году (фото: Кинориум)

Мэттью Пэрри в 2023 году (фото: instagram.com/mattyperry4)

Моника Геллер - Кортни Кокс

Кортни сыграла роль чудаковатой Моники Геллер, которая была просто помешана на чистоте и порядке. Ее героиня имела много странных повадок, однако полюбилась зрителям.

Сейчас Кортни продолжает свою актерскую карьеру и выглядит потрясающе. Также следует отметить, что Кортни Кокс имеет звезду на Аллее славы в Голливуде.

Кортни Кокс в сериале "Друзья" в 1994 году (фото: Кинориум)

Кортни Кокс в сериале "Друзья" в 2004 году (фото: Кинориум)

Кортни Кокс в 2023 году (фото: instagram.com/courteneycoxofficial)

Рейчел Грин - Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон сыграла роль модницы Рэйчел Грин, которая стала любимой героиней сериала "Друзья" из-за своей непоседливости и характерности, которая ей присуща.

Сейчас же Дженнифер Энистон до сих пор является иконой стиля и прекрасно выглядит. К тому же, Энистон считают одной из самых высокооплачиваемых актрис в Голливуде.

Дженнифер Энистон в сериале "Друзья" в 1994 году (фото: Кинориум)

Дженнифер Энистон в сериале "Друзья" в 2004 году (фото: Кинориум)

Дженнифер Энистон в 2023 году (фото: instagram.com/jenniferaniston)

Фиби Буффе – Лиза Кудроу

Лиза Кудроу блестяще справилась со своей непростой героиней Фиби Буффе, за что была награждена премией "Эмми". Эту симпатичную блондинку тяжело было не запомнить.

И стоит заметить, что сейчас Лиза выглядит не хуже, чем в 1994 году, во время съемки 1 сезона "Друзей". Конечно, она изменилась, но все еще выглядит хорошо.

Лизи Кудроу в сериале "Друзья" в 1994 году (фото: Кинориум)

Лизи Кудроу в сериале "Друзья" в 2004 году (фото: Кинориум)

Лизе Кудроу в 2023 году (фото: instagram.com/lisakudrow)