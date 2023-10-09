Ось як виглядали актори "Друзів" у першому епізоді, фіналі 2004 року і які вони зараз (фото)

Культовий серіал "Друзі" й зараз залишається одним з найпопулярніших. Хоча минуло вже неймовірно багато часу. Актори змінилися доневпізнаваності, але люди пам’ятають їх ще такими, як в серіалі.
РБК-Україна (проект Styler) вирішило показати, як змінилися актори надпопулярного серіалу "Друзі".
При підготовці матеріалу були використані джерела: Кіноріум.
У серіалі Росс був гарним хлопцем, якому не щастило у коханні, але він щиро вірив, що таки знайде свою другу половинку. Проте по вуха закохався в героїню Дженніфер Еністон Рейчел Грін, серце якої, і завоював у фіналі.
З 1994 року Девід змінився кардинально, оскільки зараз він вже доволі серйозна людина - режисер і продюсер.
Девід Швіммер у серіалі "Друзі" у 1994 році (фото: Кіноріум)
Девід Швіммер у серіалі "Друзі" у 2004 році (фото: Кіноріум)
Девід Швіммер у 2023 році (фото: instagram.com/_schwim_)
Актор Метт Леблан, що зіграв роль харизматичного Джоуї Трібіані. Загалом, такий опис йому підходить і в житті, адже у 1994 він був дуже привабливим у ролі Джоуї. Так і зараз у 2023 році він все ще залишається харизматичним чоловіком.
Метт Леблан у серіалі "Друзі" у 1994 році (фото: Кіноріум)
Метт Леблан у серіалі "Друзі" у 2004 році (фото: Кіноріум)
Метт Леблан у 2023 році (фото: instagram.com/mleblanc)
Саркастичні та завжди влучні жарти Чендлера Бінга, якого зіграв Меттью Перрі, для багатьох шанувальників серіалу стали улюбленими моментами у ньому. І багато глядачів і досі пам'ятають його таким, яким він був у 1994 році.
Проте нині Меттью має геть інакший вигляд, адже роки йдуть і люди не молодшають.
Меттью Перрі у серіалі "Друзі" у 1994 році (фото: Кіноріум)
Меттью Перрі у серіалі "Друзі" у 2004 році (фото: Кіноріум)
Мкттью Перрі у 2023 році (фото: instagram.com/mattyperry4)
Кортні зіграла роль дивакуватої Моніки Геллер, яка була просто схиблена на чистоті та порядку. Її героїня мала багато дивних звичок, проте полюбилась глядачам.
Нині Кортні продовжує свою акторську кар’єру і виглядає приголомшливо. А також слід зазначити, що Кортні Кокс має зірку на Алеї слави в Голлівуді.
Кортні Кокс у серіалі "Друзі" у 1994 році (фото: Кіноріум)
Кортні Кокс у серіалі "Друзі" у 2004 році (фото: Кіноріум)
Кортні Кокс у 2023 році (фото:instagram.com/courteneycoxofficial)
Дженніфер Еністон зіграла роль модниці Рейчел Грін, яка стала улюбленою героїнею серіалу "Друзі" через свою непосидючість та характерність, яка їй притаманна.
Зараз же Дженніфер Еністон і досі є іконою стилю та має чудовий вигляд. До того ж Еністон вважають однією з найбільш високооплачуваних акторок у Голлівуді.
Дженніфер Еністон у серіалі "Друзі" у 1994 році (фото: Кіноріум)
Дженніфер Еністон у серіалі "Друзі" у 2004 році (фото: Кіноріум)
Дженніфер Еністон у 2023 році (фото:instagram.com/jenniferaniston)
Ліза Кудроу блискуче впоралася зі своєю непростою героїнею Фібі Буффе, за що була нагороджена премією "Еммі". Цю симпатичну блондинку важко було не запам'ятати.
І варто зауважити, що зараз Ліза виглядає не гірше, ніж у 1994 році під час знімання 1 сезону "Друзів". Звісно, вона змінилась, але все ще має гарний вигляд.
Лізі Кудроу у серіалі "Друзі" у 1994 році (фото: Кіноріум)
Лізі Кудроу у серіалі "Друзі" у 2004 році (фото: Кіноріум)
Лізі Кудроу у 2023 році (фото: instagram.com/lisakudrow)
Раніше м розповідали про те, чим здивує 3 сезон "Ранкового шоу” з Еністон і Візерспун.
А також писали про те, що зірка серіалу "Друзі" розповіла про продовження культового шоу.