Ось як виглядали актори "Друзів" у першому епізоді, фіналі 2004 року і які вони зараз (фото)

Росс Геллер - Девід Швіммер

У серіалі Росс був гарним хлопцем, якому не щастило у коханні, але він щиро вірив, що таки знайде свою другу половинку. Проте по вуха закохався в героїню Дженніфер Еністон Рейчел Грін, серце якої, і завоював у фіналі.

З 1994 року Девід змінився кардинально, оскільки зараз він вже доволі серйозна людина - режисер і продюсер.

Девід Швіммер у серіалі "Друзі" у 1994 році (фото: Кіноріум)

Девід Швіммер у серіалі "Друзі" у 2004 році (фото: Кіноріум)

Девід Швіммер у 2023 році (фото: instagram.com/_schwim_)

Джоуї Трібіані - Метт Леблан

Актор Метт Леблан, що зіграв роль харизматичного Джоуї Трібіані. Загалом, такий опис йому підходить і в житті, адже у 1994 він був дуже привабливим у ролі Джоуї. Так і зараз у 2023 році він все ще залишається харизматичним чоловіком.

Метт Леблан у серіалі "Друзі" у 1994 році (фото: Кіноріум)

Метт Леблан у серіалі "Друзі" у 2004 році (фото: Кіноріум)

Метт Леблан у 2023 році (фото: instagram.com/mleblanc)

Чендлер Бінг - Меттью Перрі

Саркастичні та завжди влучні жарти Чендлера Бінга, якого зіграв Меттью Перрі, для багатьох шанувальників серіалу стали улюбленими моментами у ньому. І багато глядачів і досі пам'ятають його таким, яким він був у 1994 році.

Проте нині Меттью має геть інакший вигляд, адже роки йдуть і люди не молодшають.

Меттью Перрі у серіалі "Друзі" у 1994 році (фото: Кіноріум)

Меттью Перрі у серіалі "Друзі" у 2004 році (фото: Кіноріум)

Мкттью Перрі у 2023 році (фото: instagram.com/mattyperry4)

Моніка Геллер - Кортні Кокс

Кортні зіграла роль дивакуватої Моніки Геллер, яка була просто схиблена на чистоті та порядку. Її героїня мала багато дивних звичок, проте полюбилась глядачам.

Нині Кортні продовжує свою акторську кар’єру і виглядає приголомшливо. А також слід зазначити, що Кортні Кокс має зірку на Алеї слави в Голлівуді.

Кортні Кокс у серіалі "Друзі" у 1994 році (фото: Кіноріум)

Кортні Кокс у серіалі "Друзі" у 2004 році (фото: Кіноріум)

Кортні Кокс у 2023 році (фото:instagram.com/courteneycoxofficial)

Рейчел Грін - Дженніфер Еністон

Дженніфер Еністон зіграла роль модниці Рейчел Грін, яка стала улюбленою героїнею серіалу "Друзі" через свою непосидючість та характерність, яка їй притаманна.

Зараз же Дженніфер Еністон і досі є іконою стилю та має чудовий вигляд. До того ж Еністон вважають однією з найбільш високооплачуваних акторок у Голлівуді.

Дженніфер Еністон у серіалі "Друзі" у 1994 році (фото: Кіноріум)

Дженніфер Еністон у серіалі "Друзі" у 2004 році (фото: Кіноріум)

Дженніфер Еністон у 2023 році (фото:instagram.com/jenniferaniston)

Фібі Буффе - Ліза Кудроу

Ліза Кудроу блискуче впоралася зі своєю непростою героїнею Фібі Буффе, за що була нагороджена премією "Еммі". Цю симпатичну блондинку важко було не запам'ятати.

І варто зауважити, що зараз Ліза виглядає не гірше, ніж у 1994 році під час знімання 1 сезону "Друзів". Звісно, вона змінилась, але все ще має гарний вигляд.

Лізі Кудроу у серіалі "Друзі" у 1994 році (фото: Кіноріум)

Лізі Кудроу у серіалі "Друзі" у 2004 році (фото: Кіноріум)

Лізі Кудроу у 2023 році (фото: instagram.com/lisakudrow)