Вот как ваша утренняя чашка кофе влияет на судьбу экологии планеты

В каких странах пьют больше кофе

Потребление кофе самое высокое в Европе и Северной Америке. В США 66% взрослых пьют кофе каждый день - больше, чем любой другой напиток, включая воду - а в Великобритании кофе стал столь же популярным, как и чай.

Однако больше всего потребляют кофе в Нидерландах и скандинавских странах, где голландцы, финны и шведы в 2020 году потребляли 8,3 кг, 7,8 кг и 7,6 кг кофе на человека соответственно. Для сравнения, итальянцы потребляли 4,7 кг, а американцы - 3,5 кг за тот же период.

Как производство кофе вредит окружающей среде

Хотя кофе выращивают более чем в 70 странах, почти 75% мирового урожая приходится на пять ведущих стран-производителей: Бразилию, Вьетнам, Колумбию, Индонезию и Эфиопию. Эти страны расположены в "поясе бобов" - полосе земли между Тропиками Козерога и Рака, где условия, по крайней мере на данный момент, идеальны для выращивания кофе.

Сегодня 60% земель, которые будут пригодны для выращивания кофе в 2050 году, покрыты лесами, но только 20% из них находятся под какой-то формальной охраной.

Обработка кофе также требует значительного количества пресной воды для удаления мякоти и промывки зерен перед обжаркой. По данным Water Footprint Network, для производства 125 мл кофе требуется 140 литров воды. Это больше, чем нужно для производства того же количества вина и почти в десять раз больше, чем для того же объема чая.

И поскольку вкусы кофе в северных странах становятся все более изысканными, обжарочные заводы отказываются от грузовых судов и импортируют более свежий кофе авиарейсами, выделяющими примерно в 100 раз больше CO2 на километр расстояния.

Как стать более ответственным потребителем кофе

Купите сертифицированный кофе

Сертификации кофе могут помочь вам найти кофе, производимый с использованием фермерских практик, отвечающих стандартам экологической, социальной или экономической устойчивости. Существует множество сертификаций на выбор, но некоторые из наиболее уважаемых сертификаций - Fairtrade, Alliance, 4C и Smithsonian Bird Friendly.

Знайте происхождение своего кофе

Читайте этикетки внимательно или обратитесь к любимому обжарщику/кафе через социальные сети и узнайте: выращен ли их кофе в тени или на солнце? Используют ли фермы химические пестициды и удобрения? Есть ли социальные или экологические инициативы на месте?

Рассмотрите свой выбор молока

Производство молочных продуктов занимает второе место после мяса по влиянию на климат, поэтому стоит рассмотреть все содержимое вашей чашки. Исследования показывают, что выбросы парниковых газов, связанные со стандартным латте, в два-четыре раза выше, чем от стандартного эспрессо. Если вы не можете отказаться от молока, вы можете снизить его влияние на климат на две трети, выбрав один из многих растительных вариантов.

Обращайте внимание на мелочи

До 70% экологического влияния вашей чашки связано с зернами и их выращиванием, поэтому имеет смысл сосредоточить большую часть внимания именно там. Но маленькие действия имеют значение, поэтому избегайте нерециркулированных кофейных капсул и громоздких готовых напитков, требующих непропорционально большого количества топлива для транспортировки.