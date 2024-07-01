Зеленая энергетика. Плюсы, минусы и зачем Украине "энергетический переход"

На прошлой неделе Украина утвердила план по энергетике и климату до 2030 года. Среди прочего он предполагает наращивание доли так называемой "зеленой энергии" в генерации и потреблении.

РБК-Украина рассказывает о зеленой энергетике, преимуществах, недостатках, а также о том, что такое "зеленый переход".

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Кабинет министров одобрил Национальный план по энергетике и климату (НПЭК) до 2030 года. Это стратегический документ, направленный на согласование экологической, энергетической и экономической политики для устойчивого развития Украины.

План разработан в соответствии с требованиями Регламента Евросоюза 2018/1999 и с учетом лучших практик стран-участниц ЕС, в рамках обязательства нашей страны как договорной стороны Энергетического Сообщества (Energy Community) и в процессе вступления в ЕС.

НПЭК приняли 25 июня, в тот же день, когда официально был дан старт переговоров о вступлении в Европейский союз. И это символично, поскольку новая энергетическая стратегия является важной частью евроинтеграции.

"Национальный план был подготовлен в рекордно короткие сроки - менее чем за год. Потребности в инвестициях совокупно составляют от 41,5 млрд долларов. Его реализация будет не только способствовать декарбонизации экономики нашей страны, но и откроет значительные возможности для привлечения ресурсов для выполнения плана", - отметила первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко.

Среди основных целей плана:

сокращение выбросов парниковых газов на 65% по сравнению с уровнем 1990 года

достижение 27%-й доли возобновляемых источников энергии в общем конечном энергопотреблении

диверсификация источников и поставок энергоресурсов - не более 30% от одного поставщика

Как заявил директор секретариата Энергетического Сообщества Артур Лорковски, документ послужит планом зеленой реконструкции и восстановления Украины, стимулируя помощь от международного сообщества.

По его словам, теперь необходимо сосредоточить внимание на внедрении мер в соответствии с требованиями Ukraine Facility (программа поддержки от ЕС на 50 млрд евро) и законодательством Energy Community.

"Длительные жестокие атаки на гражданскую и энергетическую инфраструктуру обусловливают необходимость в проведении постоянного мониторинга выполнения плана и продолжать дискуссии на высоком уровне относительно того, как Украине адаптироваться к постоянно меняющимся обстоятельствам", - добавил он.

Что такое "зеленая энергетика". В чем недостатки и преимущества

Когда говорят о возобновляемых источниках энергии, обычно используют термины "чистая" и "зеленая" энергия. Часто они взаимозаменяемые, хотя все же имеют различия в значениях.

Возобновляемая энергетика фокусируется на источниках, которые восполняются естественным путем в течение короткого времени, например, солнечный свет, ветер или поток воды. Чистая энергетика подчеркивает отсутствие выбросов, а зеленая - отсутствие негативного воздействия на окружающую среду. Зеленая энергетика охватывает источники, которые являются возобновляемыми, с минимальными выбросами парниковых газов или вообще без них.

Атомная энергетика считается чистой, но не возобновляемой, поскольку ее источник - уран - является ископаемым топливом. Гидроэнергетика использует воду как возобновляемый источник, но большие плотины генерируют выбросы метана из-за разложения растительного материала в водоемах. Поэтому ядерная и гидроэнергетика не отвечают более строгим требованиям, чтобы считаться зеленой энергией.

Выделяют шесть основных типов возобновляемой энергии: солнечная, ветровая, геотермальная, энергия приливов, гидро- и биоэнергетика.

Одним из основных источников возобновляемой энергии является солнце. Такая энергия генерируется путем преобразования солнечного света в электричество с помощью специальных панелей. В Украине, по данным реестра НКРЭКУ, насчитывается до 1400 солнечных электростанций. При этом количество домашних оценивается в более 50 тысяч.

В ветровой энергетике специальные турбины улавливают кинетическую энергию ветра и преобразуют ее в электричество. Такие станции размещаются в районах с высокими скоростями ветра. На сегодня около 70% мощностей находятся на временно оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Основные станции на подконтрольных территориях - в Николаевской, Одесской и западных областях Украины.

В гидроэнергетике плотины и другая инфраструктура используется для преобразования в электричество энергии текущей или падающей воды. Основные станции находятся на каскадах двух крупных рек - Днепр и Днестр. Каховскую ГЭС россияне разрушили в июне 2023-го, а в этом году ракетными ударами серьезно повредили ДнепроГЭС.

Преимущества

Сокращение выбросов. В отличие от тепловых солнечные, ветряные и гидроэлектростанции почти не приводят к выбросам парниковых газов. Что помогает бороться с глобальным потеплением.

Энергетическая независимость. Возобновляемые источники энергии широко распространены, и их использование позволяет снизить зависимость от импорта ископаемого топлива.

Рабочие места и экономический рост. Инвестиции в солнечные и ветряные электростанции создают рабочие места в сфере производства, монтажа, обслуживания, исследований и разработок. Децентрализованный характер проектов возобновляемой энергетики стимулирует экономику на местах и способен оживить сельские общины.

Стабильность цен. Развитие технологий привело к снижению стоимости производства возобновляемой энергии. Например, во многих регионах солнечная и ветровая энергия становятся все более конкурентоспособными. А бесплатные природные ресурсы не подвержены рыночным колебаниям и геополитическим факторам.

Здоровье и экология. Альтернативная энергетика приводит к минимальному загрязнению воздуха и воды. Поэтому "зеленый переход" позволит улучшить качество воздуха, снизить заболеваемость респираторными заболеваниями и повысить показатели здравоохранения и качества жизни.

Устойчивость ресурсов. Возобновляемые источники энергии полагаются на неисчерпаемые ресурсы (солнце, ветер и вода). В отличие от ограниченного количества ископаемого топлива, они могут использоваться бесконечно.

Недостатки

Высокие капитальные затраты. Солнечные панели и ветряные турбины требуют значительных первоначальных инвестиций, которые могут оказаться непомерно высокими для людей и компаний.

Ненадежное производство. Использование энергии солнца, ветра и воды делает производство электроэнергии непредсказуемым и зависимым от погодных условий. Отсюда проблемы с перебоями. Солнечным панелям нужен свет, ветряным турбинам - ветер, гидростанциям - достаточный уровень воды. Эти факторы могут влиять на стабильность генерации.

Географические ограничения. Солнечные панели более эффективны в солнечных регионах, а ветряные станции - в районах с постоянным ветром. Это ограничивает широкое внедрение некоторых возобновляемых источников энергии.

Возможности хранения. Чтобы компенсировать прерывистый характер генерации, требуются технологии хранения энергии. Но современные аккумуляторы из-за высокой стоимости все еще не являются жизнеспособной системой поддержки возобновляемых источников.

Требования к пространству. Солнечные панели и ветряные электростанции требует значительного пространства для производственных мощностей. Что является проблемой в густонаселенных районах или районах с ограниченной доступностью земли.

Что такое "зеленый переход" и зачем он Украине

Нынешний переход к возобновляемым источникам энергии и другим видам устойчивой энергетики обусловлен точкой зрения, что выбросы углерода должны быть сведены к нулю.

Поскольку крупнейшим источником выбросов является ископаемое топливо, многие страны договорились ограничить добычу в Парижском соглашении COP21 от 2015 года, чтобы поддержать глобальное потепление на уровне ниже 1,5 градусов.

В последние годы термин "зеленый переход" используется для обозначения перехода к устойчивой энергетике за счет более широкой интеграции возобновляемых источников в сферу повседневной жизни (переход к так называемой "зеленой экономике").

Лидерство в сфере "зеленого перехода" проявляет Европейский союз. Согласно принятой в 2020 году стратегии European Green Deal ("Зеленый пакт для Европы"), Европа должна стать первым климатически нейтральным континентом к 2050-му. То есть полностью прекратить выбросы, способствующих глобальному потеплению.

Определены и промежуточные цели до 2030 года:

ускоренный отказ от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания

40%-я доля возобновляемой энергии (на 2021-й это 20%, хотя показатели отличаются в разных странах)

высадка 3 млрд новых деревьев

введения налога на авиатопливо и специального "углеродного налога" на импортную продукцию экологически вредных производств

В январе Бельгия впервые выработала электроэнергии из возобновляемых источников больше, чем из ископаемого топлива. Но шла к этому постепенно. Если в 2019 году доля ветровой и солнечной энергии составляла 13,4%, то в 2022-м - 19,5%. Причем строили не только больше ветряных и солнечных станций. В стране также сократили производство электроэнергии на АЭС. Аналогичная тенденция прослеживается в Германии. А в Швеции еще в 2021 году возобновляемые источники достигли 60% в структуре генерации.

Синхронизация с европейским курсом означает не только приведение к энергетическим стандартам, необходимых для вступления Украины в Евросоюз. "Зеленый переход" является единственным путем для достижения энергетической безопасности.

Причем полномасштабная война не останавливает, а наоборот, ускоряет "зеленый переход" Украины.

"Война не только не останавливает наше стремление совершить "зеленый переход", а наоборот, ускоряет этот процесс. Украина имеет все необходимые предпосылки и ставит целью стать энергетическим хабом Европы, помогая партнерам окончательно избавиться от зависимости от российских углеводородов и достичь целей климатической нейтральности", - говорил в декабре прошлого года министр энергетики Герман Галущенко, отмечая высокий потенциал развития в стране ветровой солнечной генерации, а также водородных технологий.