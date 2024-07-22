Ось як ваша ранкова чашка кави впливає на долю екології планети

У яких країнах п'ють найбільше кави

Споживання кави найвище в Європі та Північній Америці. У США 66% дорослих п'ють каву щодня - більше, ніж будь-який інший напій, включаючи воду - а у Великій Британії кава стала настільки ж популярною, як і чай.

Проте найбільше споживають каву в Нідерландах та скандинавських країнах, де голландці, фіни та шведи у 2020 році споживали 8,3 кг, 7,8 кг та 7,6 кг кави на особу відповідно. Для порівняння, італійці споживали 4,7 кг, а американці - 3,5 кг за той самий період.

Як виробництво кави шкодить навколишньому середовищу

Хоча каву вирощують у понад 70 країнах, майже 75% світового врожаю припадає на п'ять провідних країн-виробників: Бразилію, В'єтнам, Колумбію, Індонезію та Ефіопію. Ці країни розташовані в "поясі бобів" - смузі землі між Тропіками Козерога і Рака, де умови, принаймні на даний момент, є ідеальними для вирощування кави.

Сьогодні 60% земель, які будуть придатні для вирощування кави у 2050 році, покриті лісами - але лише 20% з них перебувають під якоюсь формальною охороною.

Обробка кави також вимагає значної кількості прісної води для видалення м'якоті та промивання зерен перед обсмажуванням. За даними Water Footprint Network, для виробництва 125 мл кави потрібно 140 літрів води. Це більше, ніж потрібно для виробництва тієї ж кількості вина, і майже в десять разів більше, ніж для того ж обсягу чаю.

І оскільки смаки кави в північних країнах стають все більш вишуканими, обсмажувальні заводи відмовляються від вантажних суден і імпортують свіжішу каву авіарейсами, які виділяють приблизно в 100 разів більше CO2 на кілометр відстані.

Як стати більш відповідальним споживачем кави

Купуйте сертифіковану каву

Сертифікації кави можуть допомогти вам знайти каву, вироблену з використанням фермерських практик, що відповідають стандартам екологічної, соціальної чи економічної стійкості. Існує безліч сертифікацій на вибір, але деякі з найбільш шанованих сертифікацій - Fairtrade, Alliance, 4C і Smithsonian Bird Friendly.

Знайте походження своєї кави

Читайте етикетки уважно або зверніться до улюбленого обсмажувальника/кав'ярні через соціальні мережі та дізнайтеся: чи їхня кава вирощена в тіні або на сонці? Чи використовують ферми хімічні пестициди та добрива? Чи є соціальні або екологічні ініціативи на місці?

Розгляньте свій вибір молока

Виробництво молочних продуктів займає друге місце після м'яса за своїм впливом на клімат, тому варто розглянути весь вміст вашої чашки. Дослідження показують, що викиди парникових газів, пов'язані зі стандартним лате, у два-чотири рази вищі, ніж від стандартного еспресо. Якщо ви не можете відмовитися від молока, ви можете зменшити його вплив на клімат на дві третини, обравши один з багатьох рослинних варіантів.

Звертайте увагу на дрібниці

До 70% екологічного впливу вашої чашки пов'язано із зернами та їхнім вирощуванням, тому має сенс зосередити більшу частину уваги саме там. Але маленькі дії мають значення, тому уникайте нерециркульованих кавових капсул і громіздких готових напоїв, які вимагають непропорційно великої кількості пального для транспортування.