Вот как самостоятельно починить стиральную машину и не вызвать мастера

Стиральные машины стали необходимыми приборами, которые намного облегчают жизнь. Однако иногда могут возникнуть поломки, которых можно избежать без вызова мастера.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский сайт Repair aid .

Машина не отжимает белье

Проблема возникает, если у техники нет датчика для определения дисбаланса. Когда в барабане слишком много белья, то он просто не может раскрутиться. Следует достать половину белья и равномерно распределить по барабану и попробовать еще раз.

К тому же, если пользователь запрограммировал технику на минимум, белье останется влажным, и будет казаться, что стиральная машина его не отжала.

Не нагревается вода

Если в стиральной машине не греется вода - проблема скрывается в сломанном элементе нагревания или нарушении проводки. Проволоки у большинства машин расположены вблизи корпуса: проводка перетирается со временем от вибраций, создаваемых техникой.

Также ТЭН начинает работать слабее из-за образовавшейся накипи. Достаточно извлечь деталь и вычистить ее. Во избежание этого в будущем рекомендуется использовать специальные смягчающие средства или установить дополнительный фильтр для воды.

К такой проблеме может привести датчик нагрева, который со временем повреждается, и его нужно заменить.

Прибор громко работает

Если слышны громкие звуки, когда машинка работает, то это вызвано неисправностями или мелкими погрешностями в использовании.

Причиной может быть неравномерное распределение белья, которое вызывает громкие звуки. Проблема чаще всего возникает у старых моделей техники, у которых отсутствует функция контроля баланса.

Неправильно установленная техника издает стук и "подпрыгивает" на высоких оборотах при вибрации: особенно сильный шум - во время слива воды или отжима. Исправит положение силиконовая подставка или специальный коврик, создающий антивибрационный барьер.

Часто барабан стучит, когда в него попадают посторонние предметы, оставшиеся в карманах одежды. Одежду с большими пуговицами лучше стирать заранее вывернув наизнанку, поскольку аксессуары большого размера тоже могут стучать по барабану.

Протекает стиральная машина

Если из прибора вытекает вода, сначала необходимо выяснить, откуда течет жидкость.

Проблема со шлангом - на это самая частая причина, по которой подтекает устройство. Если поврежден бак - в этом случае без замены комплектующих не обойтись.

Для определения неполадок в баке следует просмотреть дно прибора. Пригодится карманный фонарик. Найти, где протекает машинка, можно по следам воды. Если в стиральном агрегате вертикальная загрузка, нужно снять часть корпуса, расположенную сбоку.

Сальник вышел из строя - в этом случае стоит посмотреть на бак и место, где расположены подшипники. Если они изношены - нужно заменить.